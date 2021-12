TALBOT, Marcel



À Saint-Lambert, le 11 décembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Marcel Talbot, époux de feu Mack Frances.Il laisse dans le deuil ses enfants, Carole (Carol), Ann et Ellen (Arthur), ses petits-enfants, Patrick, Christine (Marko), feu Stéphane et Geneviève, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 décembre 2021 de 9h30 à 11h00 au salon du complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h00 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre de réadaptation de Saint-Lambert, pour leur soutien et les bons soins prodigués.