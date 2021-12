BÉDARD, Françoise



À Saint-Colomban, le dimanche 22 mars 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, Mme Françoise Bédard.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal et ses garçons Jeannot (Carole) et Charles ainsi que son beau-frère Léopold Garneau (Papi) et sa belle-soeur Paulo Bédard, ses neveux et nièces et plusieurs amis(es).Remerciements spéciaux à tous les neveux et nièces, parents et amis(es) pour l'amour et le soutien que vous lui avez témoignés dans les derniers jours de sa vie, soit par votre présence, vos appels téléphoniques, appels vidéo et par vos prières. Merci du fond du coeur. Nous remercions aussi son médecin de famille Dre Josée Desrochers pour les bons soins reçus pendant plus de 25 ans. À tout le personnel du département de la médecine d'un jour de Saint-Jérôme, ainsi qu'au personnel de Médecine du 5D et à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Saint-Jérôme, nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour notre mère, pour tous les soins prodigués, votre dévouement et votre humanité. En son nom, nous vous remercions de tout coeur. Vous êtes des êtres d'exception. Que Dieu vous bénisse et vous protège en ces temps difficiles.