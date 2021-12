BOIVIN (Chamberland), Gemma



Le 12 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Gemma Boivin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Chamberland.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène, Guy (Céline Devaux), ses petits-enfants Élodie, Anne Min Jee, Clara, Laura-Marie, sa soeur Claudia (feu Jules Tremblay), Paule (Georges Rousseau), Ghislaine, son frère Fernand, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Selon les volontés de la défunte, il n'y aura aucune exposition et aucune cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941