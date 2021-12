MARTINS Maria Eugenia

(née Lopes)



À Montréal, le 15 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Maria Eugenia Lopes Martins, épouse de feu Guilherme Martins et mère de feu Leo.Elle laisse dans le deuil ses enfants José Artur (Adriana), Gilma (Ron) et Nathalia, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère Virginio, sa soeur Adelaide, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le mardi 21 décembre 2021 de 14h à 17h et 18h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.