OUELLET LEBLOND

Jacqueline



À Laval, le 13 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jacqueline Leblond Ouellet, épouse de feu M. Laurent Ouellet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Pierrette), Marcel, Céline (Alain), feu Linda (Michel), Diane (Luc) et Nadine (Sylvain), ses treize petits-enfants et ses vingt arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Marthe Leblond Caron ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 décembre de 19h à 21h au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:La famille accueillera également parents et amis en l'église St-Claude, 80 rue Meunier O. à Laval, le lundi 20 décembre dès 13h, suivi des funérailles à 14h.