MOUSSEAU-HERVIEUX

Huguette



Le 11 décembre 2021, est décédée à l'âge de 80 ans, Mme Huguette Hervieux, épouse de feu Richard Mousseau.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Christine, Alain, Pierre (Isabelle) et France (Jean-Marc), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le mardi 28 décembre 2021, au :LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.infode 9h30 à 14h00, suivi du service religieux en l'église de Lanoraie.