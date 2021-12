PAYMENT, Huguette



De Chambly, le 16 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Huguette Payment, épouse de feu Jean-Guy Harvey décédé le 21 octobre 2021.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Gaétan), Mario (Marie-Line) et Stéphane Harvey (Nathalie), ses petits-enfants Catherine (Nicolas), Guillaume (Marie-Philipe), William (Marina), Vincent, Alexandre (Sophie) et Noémie, ses arrière-petits-enfants Elie et Lou, autres parents et ami(e)s.Elle sera exposée:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle mardi 21 décembre à compter de 9h. Ses funérailles seront célébrées à 13h en l'église Saint-François d'Assise (Notre-Dame et Georges-Bizet) suivies de l'inhumation, le jour même, à 15h au cimetière du Repos St-François d'Assise de Montréal.