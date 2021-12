BOURRÉ, Roger



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Roger Bourré, époux de feu Lucille Labelle, à l'âge de 91 ans, le 8 décembre 2021, à Mont-Tremblant.Il laisse dans le deuil son fils, Denis, ses trois petits-enfants Yannick, Anne-Marie et Sophie, sa soeur, Thérèse, son frère, Marcel, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 8 janvier 2022 entre 13h00 et 16h00.