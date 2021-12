BERNIER (née MERCIER)

Micheline



À Montréal, le mardi 14 décembre 2021 est décédée, à l'âge de 78 ans, Micheline Mercier, épouse de M. Wilfrid Bernier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Michel et Martin (Joanne); ses petits-enfants: Eleni et Alexia; sa soeur Nicole et son frère André (Mireille), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 26 décembre 2021 de 13h à 18h, suivi des funérailles au même endroit.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.