TOUCHETTE, Germain



À Blainville, le 13 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Germain Touchette, époux de Mme Micheline Lavigne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne, Josée, Louise (Daniel) et Elaine (Michel), ses sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 29 décembre de 13h à 17h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.