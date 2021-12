MATTEAU, Pierre

À Brossard, le 13 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Pierre Matteau. Il était le fils de feu Madame Rosée Gélinas et de feu Monsieur Léo Matteau.Il a vécu au maximum, dès son jeune âge au Jardin de l'Enfance de Shawinigan, alors qu'il a découvert sa passion pour les sports, surtout pour le Football qu'il a pratiqué à l'Université de Sherbrooke durant ses études en enseignement. Sa vie a été remplie de sports et de voyages ainsi que de rencontres marquantes dont une avec Joe Biden.Il était un bon vivant, l'amour et l'amitié, il aimait les sorties restaurants, soirées au vieux Forum et au Stade Olympique. Durant les dernières années et surtout les derniers mois, Oncle Pierre et Alain ont fait une bonne équipe. Son éternel positivisme, sa persévérance et sa foi en la vie ont été un grand cadeau dans la vie d'Alain. Les soirées à écouter ses anecdotes sont de bons souvenirs. Il a été très important dans la vie de son neveu Alain, ce dernier tient à le remercier pour les beaux moments partagés.Il laisse dans le deuil, son frère Michel (Francine), son neveu Alain, sa nièce Lyne, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Clair Matin et de l'hôpital Charles-LeMoyne, ainsi que des soins palliatifs du Centre d'hébergement Champlain de Brossard pour leur soutien et les bons soins prodigués.