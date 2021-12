Bineau, Marcel

Au Centre hospitalier de Sainte-Agathe-des-Monts, le jeudi 8 octobre 2020, est décédé à l'âge de 74 ans Monsieur Marcel Bineau de Mont-Tremblant; fils de feu Jean-Paul Bineau et feu Madeleine Tanguay, époux de Madame Huguette Léveillé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Stéphane) et Martin ainsi que leur mère Ginette, ses petits-enfants Yannick, Victoria et Adélaïde, sa soeur Louise (Michel), ses frères Pierre et feu Guy, ses neveux et nièces Gisèle, Valérie, Jonathan, Mathieu, Catherine, Marguerite et Réjean, ainsi que nombreux parents et amis.Fondateur de l'escadron 830 Pierrefonds et passionné de l'aviation, Monsieur Bineau s'est investi pendant plus de 50 ans au sein de la Ligue des cadets de l'air du Canada, dont il était toujours membre au moment de son décès.Entrepreneur en réfrigération, lui et son associé ont démarré une entreprise en 1974, laquelle se spécialisait en réfrigération industrielle et commerciale ainsi qu'en climatisation et ventilation. Composée d'une équipe multidisciplinaire comptant entre 80 et 100 employés, l'entreprise, qui était parmi les leaders dans son domaine au Québec et dans les maritimes, a été vendue par M. Bineau en 2011.Important: Une célébration de vie pour commémorer l'être exceptionnel qu'il était sera organisée à une date ultérieure lorsque la situation le permettra. Ceux et celles qui souhaiteraient être présents à cette commémoration peuvent écrire àen fournissant leur nom complet et adresse courriel. De plus amples informations relativement à cet événement leur seront communiquées en temps opportun.Un remerciement tout spécial au personnel soignant du Centre hospitalier de Sainte-Agathe-des-Monts pour les bons soins prodigués à M. Marcel Bineau.À la mémoire de Monsieur Marcel Bineau, un don à la Ligue des cadets de l'air du Canada serait apprécié.Les messages de sympathiepeuvent être transmisdirectement sur le site de