A-t-on le droit d’aimer être québécois?

Je suis un vieux séparatiste de la première heure et mon rêve aurait été que le Québec devienne un pays. Malheureusement, je vais quitter ce monde sans qu’il ne se réalise. Deux référendums plus tard, à peu près certain qu’un troisième ne verra jamais le jour, si je me fie à la lente dégradation du français au profit de l’anglais chez nos jeunes, je me demande ce qu’il restera de nous dans cinquante ans.

Quand le PM François Legault dans son discours d’ouverture de session parlementaire a annoncé la disparition du cours ECR (Éthique et culture religieuse) pour la rentrée scolaire de 2023-2024, je fus de ceux qui ont applaudi cette décision. Tout le monde sait que le ECR avait été conçu pour donner un coup de pouce à la doctrine du multiculturalisme que défendait si ardemment le père de notre Justin national. Même né ici, ce monsieur ne nous aimait pas et ne perdait pas une occasion de nous le faire savoir.

Et on sait, depuis que certains chercheurs se sont penchés sur les conséquences de cet enseignement des religions pendant 12-13 ans, que « ... ça a donné une génération Z qui ne sait même pas ce qu’est être un Québécois de souche, et qui croit dur comme fer que leurs ancêtres ont volé leurs terres aux Amérindiens, et que leur peuple serait fondamentalement raciste » dixit Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie à l’UQUAM.

Comme je partage les propos de ce garçon, que je regarde aller mes petits enfants qui aiment bien me taquiner sur mes convictions patriotiques, mais qui partagent amplement la culture woke qui sévit dans les lieux où ils étudient, je fondais beaucoup d’espoir dans cette décision. Mais c’était avant d’avoir lu toutes les idioties qui se sont dites à son sujet par la suite, tant dans les journaux que, de façon pire encore, dans les médias sociaux.

Son idée d’éduquer les jeunes à la citoyenneté l’a classé du coup dans le camp des doctrinaires de droite qui veulent former « leur peuple à leur image ». Et ça a entraîné une vague de « Québec bashing », même dans nos propres rangs, au point où j’en suis tombé en bas de ma chaise.

Depuis quand doit-on se laisser coincer dans les câbles comme ça sans réagir ? Si notre PM n’a plus le droit, avec son ministre de l’Éducation, d’influencer le contenu de ce qu’on va enseigner à nos élèves, qui va l’avoir ? Il est plus que temps qu’on se reprenne en main sinon on va disparaître de la carte, et cela, c’est pas mal plus inquiétant qu’un cours de secondaire 3. Mais si le cours de secondaire 3 aide à nous redonner de l’allant pour retrouver notre fierté d’être ce que nous sommes, je suis POUR à 100 %.

Un citoyen québécois encore fier de l’être

Même si vous tentez de m’y entraîner, je ne m’aventurerai pas sur le terrain politique, car ça déborde de mes compétences. Sans compter qu’il existe au Journal des journalistes et des chroniqueurs mieux habilités à le faire. Je me contenterai de vous répondre que la fierté d’être ce qu’on est est à la base de l’équilibre de l’être humain, et que l’amour de sa langue et de sa culture devrait toujours guider un peuple qui se respecte.

Notre défi est de faire comprendre aux autres minorités qui partagent notre sol que nous ne sommes pas des ennemis, mais des alliés, et que plus on formera une équipe de Québécois soudés, plus belle sera notre vie. Ils n’ont d’ailleurs qu’à regarder la scène culturelle et artistique québécoise pour voir qu’elle évolue de plus en plus en ce sens actuellement.