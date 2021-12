Accident grave à Pointe-Claire, un véhicule chute à nouveau d’un même viaduc

Une voiture s’est écrasée en bas du viaduc du boulevard des Sources dans l’arrondissement Pointe-Claire dans l’ouest de l’île de Montréal, samedi autour de 4h du matin faisant deux blessés graves.

Le véhicule est tombé plusieurs mètres plus bas sur l’avenue Cardinal. Une personne a été éjectée tandis que l’autre est restée prise dans l’auto démolie. Les deux individus, gravement blessés, ont été transportés en centre hospitalier.

La scène a été protégée pour les enquêteurs de la section des enquêtes collision du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et la vitesse pourrait être en cause selon Caroline Chevrefils, relationniste du SPVM.

C' est la deuxième fois qu' un véhicule tombe en bas de ce viaduc. Fin novembre, un homme d’une quarantaine d'années avait perdu le contrôle de son véhicule et était tombé en bas du viaduc, terminant sa course sur le capot à proximité d’un abribus. Par miracle, le conducteur n’avait subi que des blessures légères.