Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les drôles de jobs de Michel Barrette

Barrette récidive. Après nous avoir raconté ses meilleures histoires de Noël, l’an dernier, le conteur-humoriste déterre cette fois les anecdotes les plus loufoques de ses emplois de jeunesse. À l’écouter, c’est à croire que chaque fois qu’on l’embauchait quelque part, que ce soit dans un lave-auto, un bar de danseuses ou une entreprise de portes et fenêtres, un désastre était au rendez-vous. C’est parfois difficile de tout croire, mais le sens du punch de Michel Barrette, jumelé à l’ambiance conviviale de ce plateau virtuel animé par Luc Senay, fait passer un agréable moment.

► Où : la plateforme Live dans ton salon à compter d’aujourd’hui

— Cédric Bélanger

Spectacle de Noël de 2Frères

Les 17 et 18 décembre (ainsi que les 21 et 23 décembre), le groupe 2Frères présente son spectacle Casinoël au nouveau Cabaret du Casino de Montréal. Le duo nous fera revivre l’ambiance du temps des Fêtes de son Chapais natal avec toute l’énergie et tout l’entrain qu’on lui connaît. Le tout livré entièrement en français.

► Où : Casino de Montréal

— Sarah-Émilie Nault

Des cordes étincelantes

Le violoniste Kerson Leong et le violoncelliste Stéphane Tétreault, appuyés par l’Orchestre Métropolitain, exposent leur grand talent dans l’interprétation du Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre de Brahms. Un concert sous la direction d’Erina Yashima, cheffe assistante de l’Orchestre de Philadelphie, enregistré le 30 novembre dernier à la Maison Symphonique. On retrouve aussi la Symphonie no 5 de Dvorak et la superbe pièce Strum de la compositrice américaine Jessie Montgomery. Jusqu’à demain en webdiffusion.

► Où : orchestremetropolitain.com

— Yves Leclerc

Fantasia en fête

Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma de genre : pour souligner son 25e anniversaire, le Festival Fantasia propose gratuitement jusqu’à demain une série de projections de films au Cinéma J.A. de Sève de l’Université Concordia. À l’approche de Noël, les cinéphiles pourront notamment découvrir, demain à 14 h, une version restaurée du classique Le martien de Noël, une folle comédie des Fêtes réalisée en 1971 par Bertrand Gosselin et interprétée par Marcel Sabourin. Toutes les séances sont gratuites, mais pour y assister, les spectateurs doivent se procurer des billets préalablement sur le site du festival.

► Où : fantasiafestival.com

— Maxime Demers

À voir aussi