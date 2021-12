Loignon, Nicolas "Nick"



Le 14 décembre 2021, est décédé, à l'âge de 47 ans, Nicolas "Nick" Loignon, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies.Il laisse dans le deuil ses fils Alexis et Jacob, leur mère Marjolaine Dion, ses parents Nicole Bourque et Henri-Louis Loignon, sa soeur Nathalie (Mathieu Pellerin), ses beaux-parents des 23 dernières années, Micheline Duchesne et Michel Dion (Suzanne Lamothe), ses nièces et son neveu, Jeanne, Henri et Laure, de nombreux oncles, tantes, cousins et cousines, sans compter un nombre infini d'amis.En plus d'être un père aimant et dévoué, un gardien de but et un entraîneur impliqué au hockey avec les jeunes, Nicolas a été un policier des plus appréciés au poste 21 du SPVM durant toute sa carrière. Il laisse un trou béant au sein de la communauté et du quartier du Vieux-Port.La famille de Nicolas vous accueillera le mardi 21 décembre de 19h à 22h auwww.centrefunerairejoliette.comPlutôt que d'envoyer des fleurs, faites un don à Suicide Action Montréal.Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, un maximum de 50 personnes à la fois pourra être accueilli, une alternance sera alors encouragée tout en respectant la distanciation de 2 mètres et le port du masque en tout temps.