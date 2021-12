CYR HOULE, Mariette



À Longueuil, le 12 décembre 2021, est décédée Mme Mariette Cyr, à l'âge de 93 ans, née à St-Pierre de Broughton. Elle est partie rejoindre ses parents M. Louis-Richard Cyr et Mme Valeda Fecteau, son époux M. Marcel Houle et son fils Daniel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Jean) et Christian (Joy), ses petits-enfants Dominic (Isabelle), Fanny (David), François (Véronique), et Patrick (Catherine), ses petits-enfants par alliance Sébastien (Julie), Nicolas (Marie-Claude) et Nathan (Audrey), ses arrière-petits-enfants Mélodie, Victoria et Béatrice, ses arrière-petits-enfants par alliance Laurie, Adam, Rosalie et Léane ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le vendredi 21 janvier 2022 à partir de 13h, suivi des funérailles à 16h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.