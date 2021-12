Cadeaux pour joueurs

À quelques jours de Noël, vous cherchez encore des cadeaux pour les gens que vous souhaitez gâter ? Voici une sélection de jeux de société testés au cours de la dernière année. Il s’agit de jeux qui nous ont plu et vers lesquels on est retournés souvent au cours des 12 derniers mois.

Jouer en famille | Grouille Junior

Photo courtoisie

3 joueurs et +

10 ans +

15-30 minutes

26,99 $

Un jeu-questionnaire fort simple qui s’apprend aisément et qui saura plaire à toute la famille par sa nature un peu débridée. En plus, c’est une création québécoise de Daniel Brouillette, auteur jeunesse connu pour Bine.

Jeu abstrait | Project L

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

8 ans +

30 minutes

39,99 $

Un jeu tout simple où l’on amasse des formes géométriques pour compléter des dessins sur une tuile, ce qui nous permettra d’amasser des points et d’autres formes géométriques. Quand on regarde le jeu, on pense tout de suite à Tetris. Facile à jouer, à comprendre et à maîtriser.

Un classique | Catan Big box

Photo courtoisie

3 à 6 joueurs

10 ans +

75 minutes

89,99 $

C’est un peu par lui que le jeu de société est entré dans l’ère moderne et on l’honore ici d’une big box dans laquelle on retrouve des plateaux de jeu inédits et une foule de matériel. Pour un passionné ou un néophyte qui veut se lancer avec classe.

Jeu de cartes | Cubirds

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

8 ans +

20 minutes

19,99 $

Il est un peu passé sous le radar celui-là et pourtant, il est diablement bon et efficace dans sa simplicité. Votre objectif, être le premier joueur à avoir assemblé une volière comportant au moins une carte de sept espèces différentes ou encore trois cartes de deux espèces différentes. Tout ça en plaçant et en récoltant des oiseaux sur un tableau commun. Un très bon jeu tactique.

Jeu coopératif | Sub Terra

Photo courtoisie

1 à 6 joueurs

14 ans +

60 minutes

49,99 $

Dans ce jeu d’exploration, les joueurs travaillent ensemble afin de sortir vivants d’un réseau complexe de caverne qu’on façonne à mesure que la partie progresse. Il faudra affronter toutes sortes de périls avant de voir la lumière au bout du tunnel. En prime, le jeu luit sous une lumière noire pour une expérience complètement immersive.

Jeu de rôle | Destinies

Photo courtoisie

1 à 3 joueurs

14 ans +

120-150 minutes

74,99 $

Voici un coup de cœur de 2021. Il s’agit d’un jeu de rôle et d’exploration où chacun peut gagner en choisissant l’un ou l’autre des deux chemins vers sa destinée. On explore des tuiles, il y a des personnages avec lesquels on interagit et tout cela se fait par l’entremise d’une application qui agit comme maître de jeu. Très efficace et immersif.

Jeu québécois | Nouvelle-France

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

45 minutes

84,99 $

Voici un fort joli jeu de construction en trois dimensions imaginé par un créateur de Québec, Jacques-Dominic Landry. On tente de construire trois édifices typiques de la Nouvelle-France, mais le terrain de jeu se rétrécit au fil de la partie et ça devient plus ardu. Une belle réalisation avec du beau matériel.