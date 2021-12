Championnat PNC: le «Tigre» rugit plus fort que prévu

Moins d’un an après avoir été impliqué dans un grave accident de la route qui a nécessité une opération d’urgence en raison de multiples fractures à la jambe droite, Tiger Woods était de retour sur un terrain de golf pour participer à une compétition organisée par la PGA, samedi au Championnat PNC, disputé à Orlando.

Woods se comptait d’ailleurs très chanceux de pouvoir retrouver ses anciens adversaires, lui qui a craint d’être amputé.

«Ma jambe était vraiment mal en point, de dire Woods, dont les propos ont été interprétés par Golf Channel. Je suis heureux qu’elle soit encore attachée à mon corps.»

La légende du golf et son fils, Charlie, ont d’ailleurs épaté la galerie durant leur première ronde au club de golf du Ritz Carlton. Le duo a retranché 10 coups à la normale, en vertu de 10 oiselets, pour s’installer au cinquième rang de la compétition, avec un pointage de 62.

Photo AFP

«Nous avons accompli notre objectif, qui était de réussir un sans-faute, a mentionné Woods au terme de sa ronde. L’année dernière nous avions commis un boguey lors de chacune des deux rondes. Cette année nous n’avons pas commis un boguey. C’était notre troisième 62 consécutif, ce qui est très bon.»

Ils partagent leur position avec cinq autres duos et se retrouvent à quatre frappes des meneurs, soit Stewart Cink et son fils, Reagan. Au total, 20 professionnels du golf, qui ont chacun remporté au moins un tournoi majeur, sont accompagnés d’un proche dans cette compétition.

Woods a d’ailleurs impressionné Justin Thomas, un de ses grands amis sur le circuit. Thomas, en compagnie de son père, Mike, était la paire jumelée à celle de Woods.

«J’ai été impressionné par sa vitesse d’exécution, les coups qu’il a réalisés, a d’abord dit Thomas, au terme de sa ronde, au sujet de Woods. De mon point de vue, ses mouvements semblaient bons. Le seul bémol, c’est que ses coups étaient un peu courts.»

Woods et Thomas ont même beaucoup rigolé au 11e trou, quand l’athlète de 45 ans a envoyé son coup de départ plus loin que celui de 28 ans.

«Nous n’avons même pas eu besoin [de nous parler], a avoué Thomas, qui avait émis le désir de ne pas voir Woods frapper un coup de départ plus loin que lui avant le début du tournoi. Il n’avait pas besoin de dire quoi que ce soit, j’étais trop gêné qu’il ait frappé plus loin que moi.»

«Nous avons passé un bon moment», a indiqué Woods, qui a admis que son fils et lui ont joué quelques tours à l’endroit de Thomas et son père durant la ronde. Ces derniers ont aussi répliqué. «Nous avions eu beaucoup de plaisir l’année passée aussi durant la première ronde», a ajouté Woods.

Un retour à la compétition : mirage ou réalité?

La grande question sur les lèvres de tout amateur de golf. Celle à un million de dollars. Est-ce que Tiger Woods reviendra un jour pour une vraie compétition de la PGA?

Sa bonne performance a soulevé de nouveau la question. Un homme en particulier pense connaître la réponse, soit Lee Trevino, qui connaît le golfeur depuis qu’il a huit ans.

«Je sais quand il jouera et quand il ne jouera pas, a-t-il admis. Il m’a déjà tout dit ça. Nous sommes de bons amis. [...] Je l’apprécie vraiment. Je sais ce qu’il traverse présentement. J’ai eu à subir des opérations au dos aussi et d’autres choses et peu importe le temps que vous lui donnez, il va le devancer.»

«Vous n’aurez pas de secrets de ma part», a ajouté Trevino.

Le principal intéressé a prôné la patience lors des nombreuses entrevues qu’il a données dans les dernières semaines. D’ailleurs, cet événement se distingue des autres, puisque l’utilisation d’une voiturette est permise et le deuxième joueur d’un duo n’est pas obligé de jouer s’il ne le désire pas. Woods a donc pu épargner sa jambe droite de cette façon.

«Au niveau de ses coups, il n’est pas si loin, a révélé Thomas. Mais au niveau de sa capacité de compétitionner, marcher 72 trous et le faire plusieurs semaines consécutives, c’est une tout autre histoire.»

«Je n’ai aucune endurance, a ajouté Woods, qui a admis être très fatigué après une seule ronde de golf. C’est quelque chose que je vais devoir retrouver si je veux un jour compétitionner à nouveau sur le circuit, en frappant des milliers et des milliers de balles. Ça va prendre du temps.»

