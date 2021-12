Clayton Keller, un jeune meneur chez les Coyotes

À seulement 23 ans, l’attaquant américain Clayton Keller est la tête d’affiche des Coyotes de l’Arizona et il est en mesure de le prouver en inscrivant des buts importants.

Avant de toucher la cible en prolongation vendredi soir à Anaheim, pour permettre à son équipe de l’emporter 6 à 5 contre les Ducks, Keller avait réussi son premier filet de la soirée en fin de deuxième période.

«Ç’a été un point tournant dans le match», a indiqué l’entraîneur-chef des Coyotes André Tourigny, cité sur le site web de la LNH, à propos du but inscrit avec 34 secondes à écouler au deuxième engagement.

Sur la séquence, le Québécois Maxime Comtois, des Ducks, avait d’abord obtenu une échappée contre le gardien des Coyotes Scott Wedgewood, puis après cet arrêt, Keller a profité à son tour d’une montée pour créer l’égalité 3 à 3.

«C’était un autre gros arrêt pour Wedgewood et juste après, nous avons eu notre propre échappée et Clayton en a profité pour marquer un gros but», a apprécié l’entraîneur.

Enfin une victoire...

Terminant sa soirée de travail avec une récolte de trois points, Keller a ultimement permis aux Coyotes (6-21-2) de mettre fin à une série de six défaites en marquant en prolongation.

«Je crois qu’on a fait face à beaucoup d’adversité cette saison, spécialement lors de nos derniers matchs, a noté l’attaquant. Nous pensons que nous aurions pu obtenir quelques victoires, mais nous avons été malchanceux. Nous ne lâchons pas et continuons de croire en nous et à notre système de jeu.»

Pour la première fois de la saison, les Coyotes ont marqué six buts au cours d’un match. C’était surtout seulement la quatrième fois en 29 rencontres qu’ils réussissaient plus de trois buts. Keller, lui, domine la formation de l’Arizona avec ses neuf buts et ses 22 points.

Un avenir prometteur?

Choix de première ronde des Coyotes au repêchage de 2016, le septième au total, Keller pourrait bientôt vivre des jours meilleurs en Arizona.

Si le club peut mettre la main sur un très bel espoir au prochain repêchage, il est à noter que plusieurs hauts salariés des Coyotes pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation au terme de la présente saison. L’attaquant Phil Kessel fait partie du lot, tout comme le défenseur Anton Stralman. Les Coyotes pourraient-ils en profiter pour ajouter un attaquant de premier plan pour accompagner le jeune Keller? La possibilité existe.

Keller, qui possède une entente avec les Coyotes jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, demeure le joueur le mieux payé de l’équipe avec son salaire annuel moyen de 7,15 millions $, tout juste devant Kessel (6,8 M $).

- Depuis le début de sa carrière dans la LNH, Clayton Keller a récolté 215 points en 322 matchs. Dans la cuvée du repêchage de 2016, il est le cinquième joueur le plus productif, derrière Auston Matthews, Matthew Tkachuk, Patrik Laine et Alex DeBrincat.

- Dans le département de la COVID-19, l’attaquant des Coyotes Alex Galchenyuk a rejoint la liste du protocole de la LNH, vendredi. Il y retrouve Jay Beagle et Lawson Crouse.

