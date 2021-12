Des astuces pour bien vivre

Marcia Pilote, communicatrice extraordinaire et coach de la vie du « gros bon sens », propose des astuces bien concrètes pour bien vivre au quotidien, intégrer des habitudes profitables et se débarrasser de tout ce qui nous pompe l’air dans son 18e livre, Les cahiers de Marcia : Coffre à outils.

Photo courtoisie

Marcia, en femme expérimentée, intelligente, structurée et habituée à gérer (comme la plupart des femmes !) mille et une choses dans la vie quotidienne, propose un super coffre rempli d’outils pour que les travaux des chantiers de vie se déroulent bien.

Pour elle, sept outils sont utiles tous les jours : les pages du matin, la méthode Coué, le tableau de vie, rompre avec amour, l’inventaire quotidien, le lâcher-prise et le cahier de gratitude.

Généreuse, Marcia partage ces outils qu’elle a mis en pratique et qui lui donnent de très bons résultats depuis des décennies. Ils sont d’une simplicité déconcertante... et pourtant ils ont fait leurs preuves. Pourquoi s’en passer ?

Marcia Pilote est bien d’accord : la pandémie de COVID-19 a « fessé dans le dash » pour bien du monde. L’effet boomerang et les contrecoups se font sentir de toutes sortes de façons et il faut s’y faire.

« Cette année et demie là qu’on a vécue, c’est quasiment comme dix ans, en termes de ce qu’on a été obligés d’apprendre et de subir. Ça a un impact épouvantable, mais il ne peut pas être mesuré comme tel et il n’est pas nommé », dit-elle, en entrevue.

Marcia observe que la situation actuelle est « très anxiogène ». « Il y a eu un impact majeur sur la plupart des gens, ça a fait des ravages et on ne sait pas trop comment dealer avec ça. Trouver notre équilibre après avoir été en déséquilibre comme ça, c’est quelque chose ! »

« Aller à l’essentiel »

Comme elle aime voir le côté positif en toutes choses, elle a observé ceci : « Ça nous oblige à aller à l’essentiel. »

« On est obligé de faire attention aux signes. On ne peut pas sombrer. On a besoin de toute notre énergie. Il y a quelque chose d’intéressant dans cette obligation de se sonder et de ne plus être sur le pilote automatique comme avant. On est obligé de se regarder aller tous les jours parce qu’on ne peut pas se permettre de flancher. On ne peut pas. On a besoin de tous nos atouts ! »

Marcia, qui aura 55 ans en 2022, propose de resserrer son budget de temps pour bien l’investir et faire le ménage dans les « c’pas grave » qui servent à faire plaisir à tout le monde alors que ça ne nous tente pas... Les « c’pas grave » qui grugent du temps précieux pour recharger ses batteries.

« La somme de tous les “c’pas grave”... ooooh... c’est grave : tu viens de perdre 50 heures dans ton mois pour faire plaisir aux autres, alors que toi, ça ne te faisait pas plaisir pantoute. Ce n’est pas d’être égoïste, c’est resserrer son budget de temps pour bien l’investir. C’est pas en termes de performance : c’est en termes de satisfaction. »

♦ Marcia Pilote cumule plus de 30 années d’expérience dans le milieu de la télévision et des communications, à titre d’animatrice, de chroniqueuse, de conceptrice ou de recherchiste.

♦ Elle présente des conférences et des formations.

♦ Pendant les Fêtes, elle anime les lignes ouvertes de l’émission de radio Fabi la nuit au 98,5 FM en remplacement de l’animateur Jacques Fabi.

♦ Son site web : marciacommejelaime.com