DULUDE, Gérald



À la Maison Victor-Gadbois, le 15 décembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé, paisiblement, M. Gérald Dulude, époux de Mme Jeanne d'Arc Denault-Dulude.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Mathieu (Yaqin Zuo), sa fille Martine (Jasmin David), ses petits-enfants Coralie et Cédric, son frère feu Jean-Pierre, ses soeurs Cécile (Marcel Lapointe) et Jacqueline (Normand Poulin), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 janvier à compter de 10h, à la:STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne liturgie de la Parole suivra à 14h, en l'église paroissiale de Ste-Martine (122 rue St-Joseph, Ste-Martine, QC J0S 1V0).En raison des circonstances actuelles la famille demande le passeport vaccinal pour les condoléances au salon de même que pour la cérémonie à l'église.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel ou à la Maison Victor-Gadbois.https://fondationhoteldieusorel.org/faites-un-don.asphttps://maisonvictor-gadbois.com/faire-un-donLa famille tient à remercier l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Sorel, du CLSC des Seigneuries de Varennes et de La Maison Victor-Gadbois pour leur dévouement et les bons soins offerts.