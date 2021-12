Elle a perdu sa tâche, pas son emploi

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

L’histoire de Fatemeh Anvari, cette jeune enseignante portant le voile qui a été réaffectée à d’autres tâches en raison de la loi 21, a fait beaucoup jaser à Ottawa, cette semaine. En réponse à une question du Bloc québécois, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré : « il y a tellement de Québécois qui sont surpris et déçus de voir la jeune Fatemeh Anvari, enseignante, perdre son emploi parce qu’elle est musulmane ».

LES FAITS

Mme Anvari a perdu sa tâche d’enseignante, mais elle n’a pas « perdu » son emploi puisqu’elle a été réaffectée à d’autres tâches. La loi 21, adoptée par le gouvernement de François Legault, prévoit en effet que les enseignants, les juges et les policiers ne peuvent pas porter de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

LEGAULT S’EST TROMPÉ DE CHIFFRE

L'ÉNONCÉ

Le premier ministre François Legault a déclaré, jeudi soir, lors de son important point de presse réinstaurant certaines mesures sanitaires, que « les personnes non vaccinées ont 15 fois plus de chance d’attraper le virus que les personnes qui sont vaccinées. »

LES FAITS

M. Legault semble s’être emmêlé dans ses pinceaux. Selon ce que le ministère de la Santé publiait jeudi, les personnes non vaccinées ont plutôt 2,6 fois plus de risques de se faire infecter par la COVID-19. Toutefois, elles sont 15,3 fois plus susceptibles de se faire hospitaliser que les personnes vaccinées.