GERVAIS (née CHARLAND)

Yvette



À Montréal, le samedi 11 décembre, est décédée Yvette Charland, veuve de Mathieu Gervais.Elle laisse dans le deuil sa fille Lise, ses soeurs Fernande et Aline (Raymond Grimard), son frère Gilles, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, à une date ultérieure.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.