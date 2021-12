«Kingsman: Première Mission»: «Il faut penser par soi-même» - Matthew Vaughn

Raconter la genèse des Kingsman en livrant un message contemporain est la mission que s’est fixée le réalisateur Matthew Vaughn dans ce long métrage, mélange adroit de film d’action, de drame et de comédie.

«C’est le premier Kingsman qui a fixé la période historique à laquelle le film se déroule», a expliqué, tout de go, Matthew Vaughn, interviewé virtuellement depuis Londres par l’Agence QMI. En effet, l’origine de ces agents secrets très particuliers se trouve dans la Première Guerre mondiale.

«Je voulais faire une épopée dans le genre de L'Homme qui voulut être roi», a-t-il dit. Nous suivons donc le duc d’Oxford (Ralph Fiennes), pacifiste convaincu, qui tente de mettre hors d’état de nuire le mystérieux Berger (Matthew Goode). Si Oxford peut compter sur ses troupes constituées, entre autres, de son fils Conrad (Harris Dickinson), de Shola (Djimon Hounsou) et de Polly (Gemma Arterton), le Berger, lui, a enrôlé Raspoutine (Rhys Ifans), Mata Hari (Valerie Pachner) et Erik Hanussen (Daniel Brühl).

La Première Guerre mondiale a fourni au cinéaste un cadre qui lui permet d’approfondir un propos qui, sinon, serait quelque peu léger. Et ce n’est pas un hasard si Matthew Vaughn a choisi Tom Hollander pour l'incarnation très humoristique à la fois du roi George V, du Kaiser Guillaume et du Tsar Nicolas II.

«Le Kaiser était un idiot, lui et Trump ont énormément de points en commun. Si vous effectuez une recherche sur internet sur les trois hommes, des cousins, vous trouverez des photos sur lesquelles on peut les voir ensemble. J’ai été frappé de leur ressemblance physique à tel point qu’il est impossible de les dissocier.»

«Bien sûr, j’ai simplifié les choses pour les besoins du film, mais j’ai conservé l’essence du conflit. Que trois cousins, souverains de trois pays, ne s’aiment pas et déclenchent une guerre... je me suis dit que c’était fou. Et je voulais montrer que des choses folles peuvent arriver très rapidement lorsque ce sont les mauvaises personnes qui prennent des décisions», a-t-il ajouté.

De la danse... de combat

Autre marque de commerce de ce réalisateur qui se définit comme plutôt «pop que classique» – malgré des traits de classicisme dans la mise en scène de ce Kingsman: Première Mission –, les scènes de combat vouées à marquer l’imaginaire par leur côté inattendu. Et le duel, à l’épée, entre Raspoutine et Oxford est de celles-là.

«C’est le résultat d’un processus étrange. Ma mère était une grande amatrice de ballet, elle m’a donc traîné à de nombreux ballets lorsque j’étais enfant, de là ma fascination pour les pas des danseurs, pour certains des mouvements qu’ils étaient capables d’accomplir. J’ai donc fait des recherches et j’ai découvert que les Cosaques pratiquaient le hopak, une sorte de karaté russe, qui est une danse de combat.»

«J’ai alors eu l’idée de faire une séquence mélangeant le ballet et les pas des Cosaques. Même la manière dont Rhys Ifans glisse est typique de la Berezka. On peut d’ailleurs en voir des vidéos en ligne, dans lesquelles des danseurs russes, vêtus de longues robes, ont ce même glissement. Après, nous avons retravaillé du Tchaïkovski pour mettre la séquence en musique en y ajoutant tout le folklore sur la difficulté de tuer Raspoutine.»

Ce mélange étonnant ne peut faire oublier le message central de Kingsman: Première Mission.

«C’est un message important pour la société d’aujourd’hui: la réputation est ce que les autres pensent que vous êtes, le caractère est qui l’on est. Je crois que c’est un message encore plus pertinent aujourd’hui qu’avant. Entre les médias sociaux, les pièges à clics et la superficialité, les gens se forgent désormais une opinion en visionnant un clip de huit secondes sur TikTok ou Instagram. Je voulais rappeler aux gens qu’il faut se faire sa propre opinion dans la vie, qu’il faut rencontrer les autres, qu’il faut penser par soi-même, pour ensuite prendre une décision au lieu de succomber à ce que l’on peut lire dans les médias sociaux.»

Kingsman: Première Mission arrive sur les écrans de la province le 22 décembre.

