La COVID-19 et le Québec distant

Il n’y a pas que la langue et la laïcité qui définissent le Québec, une société dont les valeurs en font un endroit unique en Amérique du Nord.

Depuis le début de la pandémie, notre manière collective de vivre cette épreuve s’avère très différente de ce qui se passe dans les autres provinces du Canada.

D’abord, c’est au Québec que l’on trouve le plus grand nombre de vaccinés au Canada. C’est au Québec que le débat sur la manière d’affronter la COVID est le plus ouvert. C’est aussi le lieu où s’affrontent avec passion, mais aussi avec violence les pro-vaccins et les antivaccins.

Un appui important à Legault

Le premier ministre Legault est l’homme politique canadien qui reçoit le plus d’appui dans la population. Ses directives sont respectées par une majorité de citoyens non pas dociles, mais obéissants et activement responsables.

En effet, il semble y avoir chez les Québécois un sentiment d’avoir été bien dirigés. En retour, ils ont manifesté un appui qui est au-delà des espérances des autorités politiques et sanitaires.

Les Québécois ont aussi fait preuve d’une patience exemplaire et historique durant plusieurs mois, acceptant de s’ajuster aux directives de la Santé publique, qui n’ont cessé de changer plus ou moins radicalement.

Mais depuis quelques mois, la fatigue, le découragement et les changements de cap en fonction des chiffres quotidiens sur les nouveaux cas ont profondément perturbé des catégories de personnes désormais troublées, saisies par la peur et incapables d’absorber ce rythme de vie imprévisible.

Le premier ministre Legault lui-même n’arrive plus à masquer son accablement. Le énième retour en arrière, qui cette fois brise la joie appréhendée par les Québécois de se retrouver en groupes comme dans le bon vieux temps des Noëls traditionnels, est un coup de poing à la figure et un déchirement au cœur.

La tolérance fout le camp

On est presque tentés de croire que Noël et le jour de l’An seront plus tristes, plus pénibles et plus angoissants à vivre que lors du confinement plus radical de l’an dernier. La tolérance fout le camp. Les antivax sont l’objet de la colère populaire. « Qu’ils meurent », m’a dit un ami des plus modérés de mon entourage. « Qu’ils paient pour les soins de santé comme à Singapour », m’a lancé une spécialiste en finance d’une quarantaine d’années dont l’énergie légendaire est en train de la quitter au profit d’une peur panique d’attraper le virus, malgré ses deux vaccins et en attente du troisième.

Au Canada anglais, on est fataliste alors qu’au Québec, trop de gens ont cru au retour de la vie normale. Autrement dit, les pessimistes sont avantagés dans cette pandémie, qui dévaste dans sa foulée nos certitudes, nos espoirs et cette façon que nous avons de croire que « ça ne peut pas être pire demain ».

Eh bien, oui. L’optimisme est un poison qui nous mine. C’est un miracle que nous ayons pu à ce jour être rassurés par le gouvernement Legault. Nous traversons ces fêtes comme une blessure. Nous souffrons collectivement et personnellement. Car il reste quelque chose de tricoté serré dans le Québec profond. Mais le flegme canadien et un relent de fatalité protègent en quelque sorte le Canada anglais comme l’eau qui coule sur le dos d’un canard.