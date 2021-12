L’aéroport au tunnel ahurissant

À une époque pas si lointaine, qui me semble pourtant dans une autre vie en raison de la pandémie, je prenais l’avion jusqu’à une centaine de fois annuellement. J’ai appris à aimer les escales. Véritables plaques tournantes pour humains, ces lieux stimulent au plus haut point mon désir de grands voyages. Certains établissements aéroportuaires sont presque devenus des microsociétés. Ils comptent des restaurants haut de gamme, des hôtels-boutiques et on y retrouve de tout et à tous les prix !

Lors d’un retour de la Californie, mon vol comprend une escale à l’aéroport international O’Hare de Chicago. Ce dernier est parmi les 10 aérogares les plus achalandées, avec jusqu’à 78 millions de voyageurs sur une base annuelle. Il figure aussi parmi les 30 aéroports les plus impressionnants du monde. L’une des caractéristiques qui distinguent « ORD », c’est le tunnel lumineux qui relie les zones B et C du terminal 1. En attendant ma correspondance, j’en profite pour me rendre à ce tunnel iconique. Je n’ai pas mon trépied et le flux d’individus qui empruntent ce passage donne le vertige. Finalement, je change ma stratégie. Je dépose mon appareil photo sur mon carry-on, en ajuste le niveau avec un chandail et me voilà parti pour les expositions longues. À coup de 30 secondes de temps d’exposition, les centaines de personnes disparaissent sans la moindre retouche !

Appareil : Canon 5D MK IV

Objectif : 24 mm

Exposition : 30 s à f/18

ISO : 100