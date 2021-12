Morcellement des terres agricoles: la révolution manquée du ministre de l’Agriculture

Le ministre a raté son objectif de favoriser l’établissement de la relève, en refusant de s’attaquer au problème majeur qui gangrène notre agriculture: le prix et la financiarisation des terres agricoles par des acheteurs non agricoles.

La valeur moyenne des terres agricoles en culture a plus que triplé depuis 2007.

Les agriculteurs et les agricultrices doivent s’endetter, parfois sur plus d’une génération, pour acheter les terres, et ça, c’est quand elles sont encore disponibles.

Dans nos régions, nous sommes en train d’assister à la dépossession tranquille de nos campagnes. La relève agricole est de plus en plus condamnée à la location perpétuelle, alors qu’elle souhaite être propriétaire de la terre qu’elle cultive.

Reprendre le contrôle de nos terres

Les terres agricoles sont la nouvelle manne des institutions financières et des sociétés immobilières. Elles qui n’ont aucun intérêt pour le développement de nos communautés. Elles ne vivent pas dans nos régions. Elles ne fréquentent pas les commerces du coin et leurs enfants ne vont pas dans les écoles du milieu. Leur seul intérêt, c’est de faire fructifier leur argent.

Mais ça, le gouvernement n’en parle pas.

La concentration de l’industrie agroalimentaire est un autre problème.

Dans la production serricole, trois acteurs génèrent environ 80% de la production totale en légumes. Même scénario dans la filière du lait et de la transformation et distribution de volailles et de porcs. Trois multinationales, dont Monsanto-Bayer, contrôlent plus de 60% des ventes de pesticides et de semences à l’échelle mondiale.

On ne peut plus laisser quelques multinationales dicter les règles du jeu. Laisser les spéculateurs et les sociétés immobilières acheter et accaparer nos terres agricoles sans rien dire. Il faut qu’on reprenne le contrôle.

L’autonomie alimentaire

L’autonomie alimentaire du Québec, ce n’est pas de faire pousser des fraises et des concombres à l’année dans des conteneurs où chaque paramètre est contrôlé, aseptisé, dénaturé. Elle ne se fera pas en substituant notre dépendance aux importations du Sud, à une dépendance à des technologies coûteuses et contrôlées par quelques géants.

L’autonomie alimentaire, ça passe avant tout par une reconnexion profonde avec notre territoire agricole, nos saisons, et avec nos agriculteurs et agricultrices qui nous nourrissent.

Manger de saison, ce n’est pas «plate» du tout, même en plein cœur de l’hiver. C’est cultiver le bonheur des retrouvailles après des mois d’absence. Le goût de notre territoire, il est aussi dans le lait et les fromages qui s’imprègnent du climat, dans les variétés de grains et la qualité de nos pâturages.

Soixante-quinze pour cent de la population mondiale est alimentée par douze espèces végétales et cinq espèces animales, mais qui a décidé qu’on devait se limiter à ça? Qui décide de ce qu’on doit manger?

L’autonomie alimentaire passe par des politiques agricoles qui permettront à nos producteurs et nos productrices de se libérer de la camisole de force qui leur a été imposée. Ça passe par une autre vision de l’agriculture, plus humaine et plus écologique.

C’est une révolution pour nos campagnes: c’est le passage de l’agriculture de masse à une agriculture par les masses.

Depuis la nuit des temps, manger nous réconforte et nous rassemble. Nous devons rebâtir les ponts avec notre agriculture, avec nos fermes familiales. C’est un projet d’émancipation et de liant social.

Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue pour Québec solidaire