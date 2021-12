Musique de Noël: 25 albums à (ré)écouter pendant les Fêtes

Chaque nouvelle année amène son lot d’albums de Noël et dans tous les styles. Voici un tour d’horizon des disques lancés au cours des derniers mois et aussi cinq albums qui sont devenus des classiques du temps des Fêtes et qui ont survécu à l’épreuve du temps.

Les nouveautés musicales des Fêtes

Le Chemin de Noël

Lancé en 2016 à Québec, l’événement Le Chemin de Noël, initiative de Bernard Labadie, est maintenant offert sur un album. Cet itinéraire musical, spirituel et poétique, constitué de cantiques traditionnels et de musique sacrée, met en vedette La Chapelle de Québec, Marie-Nicole Lemieux, la harpiste Valérie Milot et de l’organiste Richard Paré.

Marc Hervieux

Nostalgia Noël

Marc Hervieux replonge dans les Noëls de son enfance avec des chansons qui tournaient sur le meuble stéréo et qui jouaient à la radio dans le salon de l’appartement familial d’Hochelaga-Maisonneuve. Il reprend Joyeux Noël, I’ll Be Home for Christmas, C’est l’hiver, Noël Blanc, Baby It’s Cold Outside, Les enfants oubliés et Blue Christmas.

QW4RTZ

Ça goûte Noël

L’ensemble vocal trifluvien s’est lancé dans un immense projet pour son premier album de Noël. On retrouve des classiques comme Veni, veni Emmanuel, Sainte nuit et Noël blanc, Le sentier de neige, All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, Last Christmas de Wham, Marie-Noël de Charlebois et quatre compositions. On peut se le procurer sur le site web de QW4RTZ.

Judi & Filles

Noël chez les Deschamps

Judi Richards et ses filles Karine et Sarah-Émilie ont profité du confinement pour se lancer dans la conception d’un album de Noël. Il s’agit d’un album où l’on retrouve huit chansons originales avec des influences pop, rock, disco, jazz et folkloriques. Alba, la fille de Karine, est présente sur deux titres, tout comme Yvon qui fait, lui aussi, une apparition.

Noël une tradition en chanson

Marie Michèle Desrosiers, Michael Girard, Yves Lambert, Marie-Denise Pelletier et Annie Villeneuve, qui étaient de l’édition 2020 de la tournée Noël une tradition en chanson, interprètent les classiques des Fêtes. Michel Louvain, dont c’était la dernière apparition sur scène et sa dernière sur disque, interprète Noël blanc et Petit papa Noël.

En direct de l’univers

Noël comme autrefois

Les choristes et les musiciens de l’émission En direct de l’univers ont lancé leur disque de Noël sur lequel on retrouve les incontournables Joyeux Noël, Le sentier de neige, Marie-Noël de Robert Charlebois et deux créations originales intitulées Vers le ciel et Noël comme autrefois. Un album 100 % francophone.

Maxime Landry

Noël beauceron

Maxime Landry a puisé dans ces souvenirs pour cet album à la sauce beauceronne. Il reprend le Noël au camp de Tex Lecor, Minuit chrétien, Les trois cloches des Classels et des medleys en hommage à son grand-père Rosaire et sa grand-mère Alberte. On retrouve aussi Le père Noël c’t’un Québécois et Dans nos vieilles maisons.

Ranee Lee

A Christmas Day

La chanteuse jazz Ranee Lee, qui réside à Montréal, a lancé un premier album de Noël. Elle reprend les classiques The Christmas Waltz, Deck the Hall, There’s no Place Like Home for the Holidays et Have Yourself a Merry Little Christmas. Elle offre une composition intitulée A Christmas Day en duo avec le pianiste Oliver Jones.

Noël

Ensemble vocal Arts-Québec

L’ensemble québécois offre un premier album consacré à Noël. On y retrouve des chants traditionnels de France, d’Angleterre et d’Allemagne avec les Douce nuit, Sainte nuit, Adeste Fidèles, Joy to the World. Il s’agit d’un premier de 11 volumes qui a pour objectif de faire découvrir des œuvres de 50 compositeurs du 16e au 21e siècle.

Pistol Annies

Hell of a Holiday

Le super groupe country, composé de Miranda Lambert, Ashley Monroe et Angaleena Presley, créé en 2011, lance un premier album de chansons de Noël. On retrouve dix chansons originales composées par le trio et des reprises de If We Make it Through December de Merle Haggard, Auld Lang Syne et Sleigh Ride.

Kelly Clarkson

When Christmas Comes Around...

Gagnante de la première saison d’American Idol, Kelly Clarkson plonge pour une deuxième fois dans les airs de Noël. Elle reprend des classiques comme Jingle Bell Rock, Last Christmas de Wham, propose du matériel original et offre des duos avec Brett Eldredge, Chris Stapleton et Ariana Grande.

Buzz Brass

Christmas – Noël

Le quintette classique Buzz Brass reprend 12 airs de Noël sur son album Christmas – Noël. Il y a Les anges dans nos campagnes, Sleigh Ride et Let it Snow présentés avec des arrangements de cuivres qui sont la signature de cette formation. Le quatuor vocal Quartom est présent sur les pièces Noël Canadien et The 12 Days of Christmas.

Los Lobos

Llego Navidad

Objet intéressant, la formation mexicano-américaine Los Lobos a réalisé un premier album de Noël en 48 ans de carrière. Les musiciens ont ciblé 150 chansons en provenance d’Amérique du Nord et du Sud et de l’Amérique centrale pour en choisir 11, dont Feliz Navidad, qu’ils ont revisité à la sauce tex-mex. Ils ont aussi écrit la pièce Christmas And You.

Norah Jones

I Dream of Christmas

Étrangement, Norah Jones n’avait pas encore fait d’album de Noël. Elle a eu l’idée d’en faire un après avoir écouté, durant la pandémie, Funky Christmas de James Brown et le Christmas Album d’Elvis. On retrouve quelques compositions et une majorité de reprises avec les Blue Christmas, White Christmas, Winter Wonderland, Christmas Time is Here et Run Rudolph Run.

Steve Perry

The Season

Voix de Journey à une autre époque, Steve Perry avait envie de retrouver cette nostalgie vécue durant cette enfance et lors des Noëls chez sa grand-mère. Il revisite I’ll Be Home For Christmas, Winter Wonderland, Santa Claus is Coming to Town, Silver Bells et Have Yourself a Merry Little Christmas.

Rob Thomas

Something about Christmas Time

Chanteur de la formation américaine Matchbox Twenty, Rob Thomas brise aussi la glace avec un premier opus de Noël. On retrouve un mélange de classiques, quelques pièces originales et des duos avec Ingrid Michaelson, BeBe Winans, Brad Paisley et Abby Anderson. Il revisite aussi, dans une nouvelle version, le simple A New York Christmas qu’il avait lancé en 2003.

Pentatonix

Evergreen

La formation vocale américaine originaire d’Arlington, au Texas, a lancé plusieurs albums de Noël. Elle en offre un sixième avec Evergreen. On y retrouve 14 chansons, dont I Saw Three Ships, Frosty the Snowman avec Alessia Cara, Little Saint Nick, We Wish You a Merry Christmas et The Prayer.

Nat King Cole

A Sentimental Christmas with Nat King Cole and Friends Classics Re-Imagined

Même si Nat King Cole est décédé en 1965, sa voix est de nouveau présente sur un nouvel album de Noël. On a recréé des arrangements et des duos avec Gloria Estefan, John Legend, Johnny Mathis, Kristin Chenoweth et Calum Scott. On retrouve les titres Deck the Hall/Joy to the World, Adeste Fideles, O Holy Night, We Wish You a Merry Christmas et The Christmas Song.

Artistes variés

Les Tubes de Noël

Une panoplie d’artistes québécois proposent, sur cette compilation offerte en format numérique, 24 chansons du temps des Fêtes. On retrouve, entre autres, les 2Frères, Jean-Pierre Ferland, Mario Pelchat et le Minuit chrétien, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier, Les Prêtres, Paul Daraîche et un quatuor mettant en vedette Cœur de pirate, Pierre Lapointe, Marc Dupré et Garou.

Eagles of Death Metal

A Boots Electric Christmas

La formation qui était en spectacle lors de l’attentat au Bataclan a été silencieuse sur album depuis 2015. Elle est de retour avec un EP de Noël de six chansons. Elle reprend, entre autres, Little Drummer Boy et O Little Town of Bethlehem et une version a capella de Holy Night mettant en vedette Jesse Hugues et Josh Homme.

5 classiques indémodables

Low

Christmas

Avec cet album de Low, les amateurs de rock alternatif et d’indie ont une proposition intéressante et différente côté musique de Noël. Lancé en 1999, le trio américain offre un mélange de chansons originales et de classiques les Little Drummer Boy, Blue Christmas et Silent Night revisités avec lenteur et avec de superbes voix.

Richard Verreau

Les grands classiques de Noël

Cette compilation du ténor québécois Richard Verreau, qui nous a quittés à l’été 2005, est un incontournable pour replonger dans les airs traditionnels des Noëls d’antan. Tout est là. Il y a, bien sûr, cet énorme et classique Minuit chrétien. On retrouve aussi Venez, Divin Messie, Il est né le divin enfant, Ça berger, Dans une étable, Les anges dans nos campagnes, Sainte nuit et Noël (Trois anges sont venus ce soir).

Bing Crosby

White Christmas

La voix de Bing Crosby et des superbes arrangements. Le crooner américain n’a pas raté son coup avec cet album lancé en 1945. Silent Night, Adeste Fideles, I’ll Be Home for Christmas, Jingle Bells, Silver Bells, l’amusante Mele Kalikimaka (Merry Christmas) et la superbe White Christmas, le simple le plus vendu de tous les temps, en témoignent. Un opus dans la pure tradition des albums de Noël.

Maryse Letarte

Des pas dans la neige

Avec Des pas dans la neige, la Québécoise Maryse Letarte a démontré qu’il était possible de créer des chansons de Noël originales et réussies. La preuve, cet album lancé en 2008 a réussi à s’imposer hors des frontières du Québec. On peut l’écouter sur les plateformes d’écoute et il est aussi distribué aux États-Unis, à Taïwan, à Hong Kong, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il tourne aussi mondialement à la radio.

Vince Guaraldi Trio

A Charlie Brown Christmas

Il est à peu près impossible de résister à ce superbe bonbon musical durant la période des Fêtes. Le trio Vince Guaraldi propose de superbes ambiances cool, feutrées et teintées de jazz, avec les O Tannenbaum (Mon beau sapin), My Little Drum (L’enfant au tambour), The Christmas Song, Greensleeves et autres. Un disque intemporel qu’il fait toujours plaisir de retrouver.