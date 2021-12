NFL: les Jaguars condamnés à viser juste

Maintenant que les Jaguars ont mis un terme à la désolante expérience Urban Meyer, ils n’ont absolument pas droit à l’erreur quand viendra le temps de nommer un nouvel entraîneur-chef. Ça semble évident, mais le plus grand problème de l’organisation depuis trop longtemps, c’est d’arriver à trouver les bons leaders.

D’abord, bref résumé de la catastrophe qu’a été Urban Meyer à Jacksonville...

Le préparateur physique qu’il a embauché, puis libéré, était accusé d’avoir posé des gestes racistes.

Les entraînements printaniers des Jaguars ont valu une amende à Meyer pour contact excessif.

Le quart-arrière choisi au premier rang au total, Trevor Lawrence, a été impliqué dans une prétendue compétition pour le poste de partant, ce qui l’a privé de précieuses répétitions au camp d’entraînement.

Il y a aussi eu l’épisode louche du bar après une défaite face aux Bengals, lorsque Meyer a choisi de ne pas accompagner son équipe.

Les relations avec son personnel d’entraîneurs ont été tendues au point où dès les premiers mois, certains ont commencé à quitter le navire. La seule chose qui a été pire encore? Sa relation avec ses joueurs! Parlez-en à James Robinson, Marvin Jones et Lawrence. Ou à l’ancien botteur Josh Lambo, qui s’est plaint cette semaine que Meyer lui refilait des coups de pied pour le provoquer pendant un échauffement.

Un trou sans fond

Tout au long de son parcours à la tête des Jaguars, Meyer a semblé détaché, la tête et le cœur ailleurs. Il n’a jamais su ajuster ses méthodes de travail à un environnement qui n’a rien d’étudiant.

Maintenant que l’autopsie d’un désastre est faite et que la décision qui s’imposait a été prise, les Jaguars sont condamnés à viser juste. Pas moins de 10 des 11 dernières saisons se sont terminées avec au moins 10 défaites. La farce a assez duré.

Le propriétaire Shad Khan n’est visiblement pas apte à prendre les bonnes décisions sur le plan football et il doit s’entourer de bonnes têtes.

Candidats potentiels

Les Jaguars doivent impérativement se tourner vers un entraîneur qui saura établir un lien de confiance fort avec Trevor Lawrence. Le quart-arrière connaît de sérieux ennuis à sa saison recrue, mais le potentiel demeure énorme et le cirque Meyer n’a certainement pas aidé la situation.

Parmi les candidats potentiels, le coordonnateur offensif des Buccaneers Byron Leftwich sera un nom à retenir. Son expérience dans le marché de Jacksonville sera un atout, lui qui a été quart-arrière des Jaguars de 2003 à 2006. Il paraît bien en ce moment à Tampa, mais qui ne paraîtrait pas bien avec Tom Brady?

Eric Bieniemy, coordonnateur offensif des Chiefs, avait été considéré pour le poste l’an dernier avant l’embauche de Meyer. Il risque de revenir sur les rangs. Encore là, Andy Reid est le véritable chef d’orchestre offensif à Kansas City et peut-être que la réputation de Bieniemy en souffre. Il attend sa chance depuis longtemps.

Parmi les autres candidats à surveiller sur le plan offensif, Kellen Moore est en ascension à Dallas, mais pas sûr que les Jags devraient se tourner vers un candidat de 32 ans.

Brian Daboll a fait un boulot extraordinaire à Buffalo avec Josh Allen. Josh McDaniels (Patriots) voudra-t-il enfin sortir de l’ombre de Bill Belichick?

Parmi les anciens entraîneurs-chefs disponibles avec un CV offensif intéressant, il y a Jim Caldwell et Doug Pederson.

Le successeur de Meyer doit trouver les clés pour faire progresser Trevor Lawrence, sinon ce ne sera que le début d’un autre long purgatoire.

Nos prédictions de la semaine 15

JEUDI

MON CHOIX

Kansas City à LA Chargers CHIEFS

SAMEDI

MON CHOIX

Nouvelle-Angleterre à Indianapolis (20 h 15) PATRIOTS

DIMANCHE

MES CHOIX

Dallas à NY Giants (13 h) COWBOYS

Houston à Jacksonville à (13 h) JAGUARS

Tennessee à Pittsburgh (13 h) STEELERS

NY Jets à Miami (13 h) DOLPHINS

Arizona à Detroit (13 h) CARDINALS

Caroline à Buffalo (13 h) BILLS

Cincinnati à Denver (16 h 05) BENGALS

Atlanta à San Francisco (16 h 05) 49ERS

Green Bay à Baltimore (16 h 25) PACKERS

La Nouvelle-Orléans à Tampa Bay (20 h 20) BUCCANEERS

LUNDI

MES CHOIX

Las Vegas à Cleveland (17 h) BROWNS

Minnesota à Chicago (20 h 15) VIKINGS

MARDI

MES CHOIX

Seattle à LA Rams (19 h) RAMS

Washington à Philadelphie (19 h) EAGLES

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 10 en 14 (71,4%)

TOTAL CETTE SAISON : 129 en 208 (62%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-4) vs Colts d’Indianapolis (7-6)

TAYLOR DANS LA MIRE

C’est simple, pour vaincre les Patriots, les Colts doivent absolument imposer leur jeu au sol. Ils sont 7-0 quand ils courent pour plus de 125 verges et 0-6 quand ils sont sous cette barre. C’est connu, Bill Belichick est un as pour s’attaquer à la plus grande force de l’ennemi pour la neutraliser. On ne contrôle pas Jonathan Taylor aisément, cependant. Belichick est 9-0 face aux Colts depuis 2010, mais les Colts dominent la NFL en créant 2,2 revirements par match. Gros, gros samedi soir!

Patriots par 4

Cowboys de Dallas (9-4) vs Giants de New York (4-9)

À SENS UNIQUE

Déjà que les Cowboys ont gagné huit de leurs neuf derniers duels face aux Giants, dont les huit derniers lorsque Dak Prescott a été en uniforme, ils seront opposés au quart-arrière Mike Glennon demain. Comme si les Giants n’étaient pas assez misérables, même avec leurs partants! Le front défensif vorace va dévorer la piètre ligne offensive devant lui. L’attaque des Cowboys doit toutefois faire mieux que dans les dernières semaines et retrouver son rythme.

Cowboys par 14

Texans de Houston (2-11) vs Jaguars de Jacksonville (2-11)

BYE BYE URBAN!

Les Jaguars risquent de jouer de manière plus détendue sans Urban Meyer dans les parages. Le coordonnateur offensif Darrell Bevell prend le relais par intérim et il ne faudrait pas s’étonner que l’équipe joue avec plus de conviction que dans les dernières semaines tumultueuses. Le perdant de ce duel deviendra bien positionné pour le repêchage et sera en position de décrocher l’un des deux chasseurs de quarts qui sortiront au sommet, soit Aidan Hutchinson et Kayvon Thibodeaux.

Jaguars par 1

Titans du Tennessee (9-4) vs Steelers de Pittsburgh (6-6-1)

ENNUIS OFFENSIFS

L’attaque des Titans connaît toutes sortes d’ennuis à se mettre en marche, surtout sur le plan aérien. Dans quatre de leurs cinq derniers matchs, les Titans n’ont pas franchi la barre des 200 verges par la passe. Ryan Tannehill est victime de 2,8 sacs du quart par match cette saison. Seulement quatre clubs font pire en termes de protection. Ce n’est rien de rassurant face au front des Steelers, avec TJ Watt et sa bande. À la maison, les Steelers sont 4-2-1.

Steelers par 3

Jets de New York (3-10) vs Dolphins de Miami (6-7)

TUA EN CONTRÔLE

La mort, les impôts et les Dolphins qui battent les Jets font partie des rares certitudes de la vie. Bon peut-être pas une certitude, mais les Dolphins sont quand même 9-2 à leurs 11 derniers matchs contre les martyrs de la division Est. À ses trois derniers matchs, Tua Tagovailoa a complété au moins 73% de ses passes, avec cinq touchés par les airs. Un seul point d’interrogation, le champ-arrière des Dolphins est miné par la COVID-19. Le receveur Jaylen Waddle aussi.

Dolphins par 8

Cardinals de l’Arizona (10-3) vs Lions de Detroit (1-11-1)

COMBATTIFS LIONS

Les Lions viennent de perdre par 28 points face aux Broncos. Les trois fois où ils ont perdu par des écarts élevés cette saison, ils dont revenus plus forts la semaine suivante en s’inclinant par neuf points ou moins à deux reprises et en faisant match nul face aux Steelers. Les Cardinals ne sont pas en danger pour autant, mais ils sont favorisés par 13,5 points et aussi bien s’en méfier. Surtout que la saison du receveur DeAndre Hopkins est terminée, du moins jusqu’aux séries.

Cardinals par 9

Panthers de la Caroline (5-8) vs Bills de Buffalo (7-6)

JOSH ALLEN DANS QUEL ÉTAT?

La grande question n’est pas de savoir si les Bills vont l’emporter, mais plutôt à quel point le quart-arrière Josh Allen sera productif. Blessé à un pied à Tampa dimanche dernier, il pourrait évidemment moins miser sur sa mobilité. Contre une défensive qui loge au 20e échelon contre la course, les Bills doivent envisager d’alléger autant que possible le fardeau de leur quart en remettant plus souvent le ballon à leurs porteurs. Offensivement, les Panthers sont complètement perdus.

Bills par 16

Bengals de Cincinnati (7-6) vs Broncos de Denver (7-6)

FORCE CONTRE FORCE

Deux équipes avec un dossier de 7-6, qui rêvent à un retour en séries. Ça promet! Les Broncos sont à leur meilleur quand ils peuvent courir avec leur monstre à deux têtes, formé de Melvin Gordon et Javonte Williams. Les deux porteurs pourraient franchir le cap des 1000 verges au sol cette saison, un exploit rare. Les Broncos sont 2-5 quand ils ne courent pas pour 120 verges et justement, les Bengals ne donnent que 93,1 verges au sol en moyenne. C’est ce qui fera la différence.

Bengals par 4

Falcons d’Atlanta (6-7) vs 49ers de San Francisco (7-6)

LE TRAIN KITTLE

En ce moment, l’ailier rapproché des 49ers George Kittle est tout simplement démoniaque. À ses deux derniers matchs, il a capté 22 passes pour 332 verges et trois touchés. Il serait étonnant que la défensive des Falcons parvienne à freiner cet élan. Les Niners devraient aussi recevoir du renfort dans le champ-arrière avec le retour d’Elijah Mitchell. Fait intéressant, les Falcons viennent de courir pour plus de 100 verges à leurs trois derniers matchs, une première depuis 2018. Ça s’arrête là!

49ers par 10

Packers de Green Bay (10-3) vs Ravens de Baltimore (8-5)

DEUX QUARTS «MAGANÉS»

Aaron Rodgers a confié après son dernier match que sa blessure à l’orteil devient de plus en plus douloureuse. De son côté, son vis-à-vis demain, Lamar Jackson, a subi une entorse à la cheville et sera une décision de dernière minute. Face à la tertiaire des Ravens sans l’as Marlon Humphrey, Rodgers trouvera facilement ses receveurs. L’attaque des Ravens a été limitée à 16,6 points à ses cinq derniers matchs. Attention toutefois, si Jackson joue, il est 12-0 en carrière face aux clubs de la NFC.

Packers par 6

Saints de La Nouvelle-Orléans (6-7) vs Buccaneers de Tampa Bay (10-3)

LA BÊTE NOIRE

Les équipes qui donnent des maux de tête aux Buccaneers sont bien peu nombreuses. Les Saints sont l’une d’entre elles. Les Bucs montrent en effet un dossier de 0-3 en saison régulière depuis l’an dernier contre les Saints et de 20-5 contre le reste de la ligue. Ils ont même perdu face aux Saints de Trevor Siemian cette saison. Matière à réflexion? Peut-être, mais la bande de Tom Brady est trop bien calibrée pour l’échapper une autre fois. Les Saints seront sans leur pilote Sean Payton (COVID).

Buccaneers par 13

Raiders de Las Vegas (6-7) vs Browns de Cleveland (7-6)

MATCH DÉPLACÉ

Les cas de COVID se sont multipliés chez les Browns au point de forcer un déplacement du match, de samedi à lundi. Avec cette fenêtre additionnelle, plusieurs joueurs affectés devraient être en mesure de jouer. À tout le moins, plus que samedi, qui annonçait une équipe décimée. De l’autre côté, les Raiders continuent de se flageller avec 12 revirements lors de leurs cinq derniers revers. Ils sont incapables de freiner la course et les Browns devraient en profiter pour établir leur dangereux jeu au sol.

Browns par 3

Vikings du Minnesota (6-7) vs Bears de Chicago (4-9)

DÉMONS DU LUNDI

Les Vikings ont beaucoup plus de punch offensif que les Bears, mais un gros problème demeure. Le match a lieu lundi soir, ce qui se transforme souvent en grand moment de détresse pour eux et leur quart Kirk Cousins. Ce dernier affiche un dossier de 1-9 au «Monday Night Football» et c’est sans compter que les Vikings ont perdu cinq de leurs six derniers duels face aux Bears. La défensive des Mauves, qui revendique 41sacs, va toutefois déranger Justin Fields.

Vikings par 3

Seahawks de Seattle (5-8) vs Rams de Los Angeles (9-4)

DU FOOTBALL MARDI!

Les Seahawks ont repris des forces et continuent de s’accrocher à leurs minimes chances de se classer en séries. Les Rams se sont remis sur les rails avec une impressionnante victoire face aux Cardinals. Cooper Kupp est impossible à ralentir, lui qui est en voie de finir la saison avec 148 réceptions, 1947 verges et 16 touchés! Le receveur Van Jefferson commence aussi à s’imposer de plus en plus. Il faudra surveiller à quel point l’éclosion de COVID chez les Rams sera maitrisée mardi.

Rams par 4

Équipe de Washington (6-7) vs Eagles de Philadelphie (6-7)

AUTRE MATCH DÉPLACÉ

Ce duel aura une incidence importante sur la course aux séries entre les deux rivaux de division. Les Eagles sont atroces à la maison (1-4), mais ils affrontent une équipe dont le quart-arrière adverse Taylor Heinicke a testé positif à la COVID en plus d’être blessé au genou Sera-t-il en poste? Washington est solide contre la course (5e rang), la spécialité des Eagles. C’est donc dire que Jalen Hurts, ou Gardner Minshew (si Hurts a toujours mal à la cheville), devra briller.

Eagles par 6

