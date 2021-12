Je le confesse, ils me tapent sur les nerfs. Qui ? Les spécialistes du positionnement moral en cette fin d’année covidienne. Ceux qui, devant l’annonce d’un Noël diminué, et des ravages économiques à venir, nous expliquent que ce n’est pas très grave, finalement, et qui en appellent, sans se rendre compte que la corde est usée, au principe de solidarité.

Les pires sont ceux qui parlent des guerres mondiales pour relativiser nos malheurs présents. Pendant combien de temps utiliseront-ils cet exemple, pour nous dire qu’en dernière instance, l’épreuve historique que nous traversons n’est pas si pénible ?

Lassitude

Appelons-les les pharisiens de la COVID. Ils s’autoconfinent dans la joie.

Je ne dis pas qu’il faille maudire le gouvernement. Il fait ce qu’il croit devoir faire. Sa tâche est impossible.

Mais qu’on ne se trompe pas : on ne peut générer des espoirs à répétition, pour ensuite passer à la douche froide, sans que l’humeur populaire ne soit abîmée.

Dans la gestion psychologique de la COVID, Québec vient de faire une faute majeure et il pourrait commencer à en payer le prix dans sa cote de popularité.

Les conditions d’un décrochage du commun des mortels sont presque rassemblées. La vie sociale, pour l’être humain, n’est pas optionnelle.

Car si la COVID, tel un virus saisonnier aux mutations récurrentes, doit peser sur nos vies, il nous faut réorganiser mentalement et pratiquement nos sociétés pour l’empêcher de nous dominer totalement.

Risque

Redisons-le : il faut réorganiser le système hospitalier, favoriser la vaccination massive à bon rythme, porter le masque probablement dans les transports en commun et accepter d’intégrer à nos existences une plus grande part de risque qu’autrefois.

Cela implique que les personnes plus fragiles devront prendre plus de précautions dans leurs interactions sociales. Il faudra les aider.

Mais nous ne pouvons régler intégralement le rythme de la société sur leur situation.