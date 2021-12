On s’essuie et on recommence

Voici ce qui va se passer, et je commence par le punch. Le Canadien va faire les séries. Eh oui ! La Covid (vous connaissez ?) va se rerépandre et Bettman paniquera.

Un bon matin, d’ici quelques jours, devant un gros café Dunkin dans son bureau de New York, Gary va refaire la formule des séries qui opposera cette fois les équipes géographiquement les plus rapprochées. Ainsi donc, Montréal commencera les playoffs contre Ottawa, et les clubs de la Floride seront éliminés.

La pandémie est repartie et on reverra nos grands-parents envoyer la main par les fenêtres des CHSLD, nous disant que ça va ben aller. Legault embrassera la fée des dents et les deux par quatre vont remonter à 40 piasses l’unité. Tout le monde en télétravail et les rats retrouveront leurs bureaux du centre-ville. Fini le karaoké et Guy Nantel qui, cette fois, s’essaiera à la tête du Parti libéral. Tout comme Laurent Duvernay-Tardif, qui gagnera un autre Super Bowl avec New York cette fois, et le chauffeur de la Zamboni à Toronto signera sa deuxième victoire à vie. Pas de surprise, Bombardier demande une autre subvention et Horacio décide de sévir : fin du popcorn dans les cinémas, on n’aura droit qu’à des tartelettes fabriquées par une compagnie appartenant en secret à Pierre Fitzgibbon.

ÇA SE REPLACE

Ça bougera aux États-Unis alors que Donald Trump ouvrira une succursale de Lysol pour la gorge dans l’Est et, dans l’Ouest, Aline, pardon, Céline reportera tous ses shows en 2025, tout de suite après la 12e vague. Et qui n’arrive pas sous la marquise d’Ottawa avec une pile incroyable de chèques ? Mais oui ! Justin le Magnifique et sa divine re-PCU. C’est rien, il s’est réconcilié avec Julie Payette (faut le faire) et parle même d’un voyage en Chine avec les deux Mike et Jody Wilson-Raybould. Tout se replace. Là-dessus, je vous embrasse le coude, et si vous allez à Los Angeles, soyez prudents dans les zones de 30 milles à l’heure, il y a peut-être Tiger Woods qui s’en vient à 120. C’est reparti mon kiwi.

PATATI

Nouveau slogan dans les agences de voyages : « Annulations gratuites »

Grave perte des cheveux. Il se peigne maintenant avec un clou.

Beau slogan de Coke sans sucre : Faut le boire pour le croire !

Il a tellement venté cette semaine, le Canadien a failli monter en 30e position.

Faisant le ménage dans sa chambre, un ado trouve un autre ado.

C’est ben beau les anges dans nos campagnes, mais si on reste en ville, on fait quoi ?

Le placier au niveau 204 du Centre Bell est fou de joie. C’est le seul invité au match des étoiles.

Bonne idée de ramener Bob Gainey chez le Canadien. Un peu de sourire, ça va faire du bien.

« Les pannes d’électricité ne m’ont jamais dérangé » (Un petit monstre à batterie)

Maudddddddites nouvelllllllllles lunnnnnetttttttes !

À demain aux sports...