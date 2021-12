Oui, on aurait dû le voir venir!

Hier, à l’émission que j’anime à QUB Radio, j’ai demandé au virologue à la retraite Jacques Lapierre ce qu’il pensait des récentes décisions du gouvernement Legault concernant la vague Omicron.

« C’est comme un gars qui conduit son auto mais qui, au lieu de regarder ce qui se passe devant et autour de son véhicule, a le regard fixé sur son GPS... »

On ne peut rêver d’une meilleure image pour résumer ce qu’on vient de vivre au cours des derniers jours...

PENDANT CE TEMPS, EN ONTARIO...

On dirait que monsieur Legault a une feuille de route et qu’il va la suivre, quoi qu’il advienne.

Il veut dire aux gens qu’ils peuvent se regrouper à vingt ?

Il va dire aux gens qu’ils peuvent se regrouper à vingt.

Même si plusieurs données tendent à démontrer que c’est une mauvaise idée.

Pourquoi laisser la réalité gâcher la remise des cadeaux ?

C’est tellement beau, les yeux d’un électeur qui brillent !

Voici ce qu’on pouvait lire sur le site de nouvelles de Global News le mardi 7 décembre 2021, jour où Québec a autorisé les rassemblements de vingt personnes vaccinées pendant les Fêtes :

« Le nombre de cas ne cesse d’augmenter en Ontario. On compte aujourd’hui 928 nouveaux cas, alors que mardi dernier, on comptait 687 nouveaux cas, et le mardi précédent, 613.

De ces 928 nouveaux cas, 401 étaient des personnes doublement vaccinées. »

Ce n’était pas au Danemark ou en Angleterre.

C’était à côté !

En Ontario !

Et pendant ce temps, notre gouvernement jouait au père Noël en autorisant les soupers à vingt !

Il y a un gros nid de poule de cinq pieds devant l’auto ?

Le conducteur ne le voit pas car il a les yeux rivés sur son GPS.

AVEC PAS DE MASQUE

Vous rappelez-vous ce qui s’est passé le 18 mars 2020 ?

Le premier ministre François Legault et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, exhortaient les Québécois à ne pas utiliser de masques pour tenter de se protéger de la COVID-19.

« Le masque n’est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Il est réservé aux épisodes de soins. Si vous voulez vous protéger, ce n’est pas le masque qui est important. Lavez-vous plutôt les mains ! »

Or, en 2007, l’Institut national de santé publique du Québec affirmait que la meilleure façon de ralentir une pandémie était... de porter le masque !

« Bien utilisé, le masque devrait pouvoir réduire ou du moins ralentir la transmission du virus. Ceci pourrait permettre à une partie de la population d’échapper à une première vague et de gagner du temps en vue de recevoir le vaccin contre la souche pandémique... »

DES ORNIÈRES

On a l’impression qu’on est toujours en retard de deux, trois coups, au Québec. On attend d’être dans la chnoute jusqu’au cou pour réagir.

Comme si on ne regardait pas ce qui se passait ailleurs. Comme si on marchait avec des ornières sur les yeux !

Pas étonnant que les gens soient super déprimés ! Il y a 10 jours, le gouvernement nous disait que tout allait bien et qu’on avançait dans la bonne direction !

Alors qu’en Ontario, la vague montait !