Philippines : le bilan du typhon Rai monte à 75 morts

Manille | Au moins 75 personnes ont été tuées aux Philippines pendant le passage du typhon Rai, le plus puissant a frappé le pays cette année, ont indiqué dimanche les autorités.

Le gouverneur de l’île touristique de Bohol (centre), Arthur Yap, a annoncé sur sa page Facebook que 49 personnes avaient péri et 10 étaient portées disparues dans sa province, selon les données communiquées par les maires, portant à 75 morts le bilan total provisoire de la catastrophe.

« Les communications sont encore coupées. Seuls 21 maires sur 48 sont entrés en contact avec nous », a-t-il précisé.

Le typhon, accompagné de vents ayant atteint 195 km/h, a traversé le centre et le sud des Philippines jeudi et vendredi, faisant s’envoler des toits, arrachant des poteaux électriques et coupant les communications, avant de s’éloigner samedi en mer de Chine méridionale.

Des photos aériennes rendues publiques par l’armée ont montré des dégâts considérables dans les régions traversées, et quelque 300 000 personnes ont dû fuir leurs domiciles.

Rai est un typhon particulièrement tardif dans la saison. La plupart des cyclones tropicaux dans l’océan Pacifique se forment entre juillet et octobre.

Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants, se renforçant à mesure que le réchauffement climatique provoqué par l’homme s’accélère.

