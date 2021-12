Réduction des salles de spectacle: coup dur pour la culture

Les salles de spectacle accueilleront 50% moins de spectateurs, un casse-tête pour les diffuseurs qui affichaient complet.

• À lire aussi: COVID-19: hausse des hospitalisations au Québec

• À lire aussi: Les magasins bondés de clients à la veille de Noël

• À lire aussi: Valérie Plante déclarée positive à la COVID-19

Au Théâtre du Rideau Vert, le spectacle 2021 «Revue et corrigée» aura des supplémentaires pour accommoder les détenteurs de billets.

«On avait un succès quasi monstre. C’était complet. Donc, on doit revoir tous nos plans de salles pour les réduire de 50%», a expliqué la directrice générale du Théâtre du Rideau Vert, Céline Marcotte.

Le Centre Bell dit ne pas encore savoir ce qui adviendra des concerts prévus dans les prochaines semaines. À la Place des Arts, on assure que les spectacles continueront. Chaque salle a ainsi ses propres solutions.

«C’est ce retour en arrière là qui est très, très problématique, avec des plans de salles définis, des billets déjà vendus et un horizon de plus en plus difficile pour replacer ces spectacles-là. De garder le lien de confiance avec la clientèle parce que moi, c’est ce qui m’inquiète le plus», a mentionné le président du conseil d’administration du théâtre, David Laferrière.

Et il n’y a pas que le milieu culturel qui est échaudé, les restaurateurs subissant aussi les contrecoups de l’annonce de jeudi avec l’annulation des fêtes de bureau.

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus.