Renée Martel (1947-2021): «J’ai perdu ma jumelle», dit Paul Daraîche

Paul Daraîche avait encore beaucoup de difficulté à croire au décès de sa plus grande amie, Renée Martel, samedi soir.

«Renée c’est ma jumelle, j’ai perdu ma jumelle, on est nés le 26 juin 1947 à la même heure, en même temps. C’était ma chum depuis longtemps et je ne peux pas m’imaginer qu’elle n’est plus là. C’est incroyable, c’est impossible», explique l'artiste.

Cette amitié, qui ne date pas d’hier, avait été forgée par l’amour de la musique; les deux artistes devaient d’ailleurs commencer une tournée partout au Québec au printemps 2022, pour accompagner la sortie de leur album.

«Je l’ai su en me dirigeant à la salle de spectacle. Moi j’attendais qu’elle sorte, je lui parlais tous les jours. Elle n’était pas entrée là pour ne pas en sortir», dit le chanteur.

Les deux artistes québécois ont souvent chanté et écrit des chansons ensemble.

Selon Paul Daraîche, le Québec vient de perdre une grande artiste.

«Renée était l’icône de plusieurs générations. Il y a plein d’artistes aujourd’hui pour qui elle était une influence. Lorsqu'ils étaient jeunes, c’était Renée qu’ils écoutaient. Elle avait pris une grande place et elle va laisser un grand vide», souligne M. Daraîche.

Samedi soir, Paul Daraîche est grimpé sur scène seulement quelques heures après avoir appris le décès de sa grande amie.

«On a fait un changement dans le spectacle, on va jouer Un amour qui ne veut pas mourir. C’est pour elle ce soir», dit-il.