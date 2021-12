LE JOURNAL | À l’été 2020, Bruce Springsteen et Barack Obama s’assoient ensemble pour une longue conversation. Amis de longue date, ils racontent les moments marquants de leur vie, s’échangent des anecdotes et se rappellent leurs rencontres. On retrouve ces échanges à bâtons rompus dans le livre Born in the USA, accompagné de textes plus personnels et de photos d’archives. Le Journal en publie un extrait exclusif qui relate notamment une soirée musicale à la Maison-Blanche.

Président OBAMA : Et tes influences, alors ?

BRUCE SPRINGSTEEN : J’ai été façonné par le Top 40. Les premières musiques que j’ai écoutées, c’était les disques de doo-wop de ma mère et le rhythm and blues à la radio, le matin, à l’âge de huit ou neuf ans. Et puis tu avais les autres chansons à succès du moment, à savoir les succès des Beatles et des Rolling Stones.

Photo courtoisie, Archives familiales Springsteen

Président OBAMA : Et où se situe Bob Dylan dans tout ça ?

BRUCE SPRINGSTEEN : Bob était drôle. Il avait des succès, mais il s’inscrivait dans une tradition différente. Il était dans la lignée de Woody Guthrie. Mais cela, je l’ignorais, et j’avais déjà la trentaine quand je l’ai appris. Je ne connaissais pas les premiers albums acoustiques de Dylan.

Président OBAMA : Ça, c’est intéressant.

BRUCE SPRINGSTEEN : Je n’avais écouté que Highway 61, Subterranean Homesick Blues. Et c’est seulement dans un deuxième temps, je devais avoir vingt-neuf ou trente ans, que je suis revenu à sa musique acoustique, que je l’ai écoutée. Et ensuite je suis remonté à Woody Guthrie.

La musique country est venue plus tard pour moi. Je cherchais d’autres solutions que celles fournies par le rock. Le rock était une musique géniale, et il y avait une colère de classe dans laquelle je me retrouvais. Mais les années passaient et le rock n’abordait pas les problèmes d’adulte – je suis donc passé à la musique country. Le country c’était super, les parties vocales, le jeu, mais il y avait dans les paroles un certain fatalisme.

Alors je me suis demandé : « Où trouve-t-on une musique d’espoir ? » Woody Guthrie et Bob Dylan disaient la dureté du monde dans lequel tu vivais, mais ils apportaient aussi une transcendance et des solutions recevables aux problèmes sociétaux et à tes problèmes propres. Tu pouvais agir.

Cela a attiré mon attention parce que j’étais alors une rock star relativement importante. Je tenais à maintenir des liens avec ma communauté. Je tenais à me donner une voix et à donner une voix à ma communauté. Je voulais aussi, dans une certaine mesure, avoir une action concrète, réinjecter une partie de ce que je gagnais dans la communauté.

En 1980, je me suis mis à jouer This Land Is Your Land. Avec cette chanson, et ensuite Born in the USA, c’est là qu’on a su ce qu’on allait faire, à la fois en tant que groupe, une entité sociale à petite échelle, et en tant qu’entité de divertissement, et comment on allait fondre ensemble tous ces éléments. C’est là que j’ai trouvé ma pleine satisfaction.

Président OBAMA : J’aime la façon dont tu parles de fondre ensemble tous ces éléments, parce que, tu sais, c’est l’essence de tous les grands musiciens américains. Et c’est une des raisons pour lesquelles Michelle et moi avons estimé qu’il était si important, durant notre présidence – à un moment où le pays se sentait si divisé –, de vraiment mettre l’accent sur cette série de rendez-vous musicaux que nous avons initiés.

On voulait une soirée Motown. Mais aussi une soirée country. Ou une fiesta latina. Ou une soirée comédies musicales de Broadway. Ou une soirée gospel. On réunirait des musiciens issus de diverses traditions pour qu’ils concoctent quelque chose qui les emmène sur un répertoire différent de leur répertoire habituel. On demanderait à un chanteur country d’intervenir dans un concert de gospel. Une chanteuse de R & B interpréterait un titre rock pour souligner que toutes ces traditions se mélangent en réalité à partir du moment où tu commences à abattre les silos et les catégories qu’on a dans nos têtes.

Photo courtoisie, Archives familiales Springsteen

BRUCE SPRINGSTEEN : C’est vrai.

Président OBAMA : J’ai toujours été frappé par la générosité des musiciens entre eux. Habituellement, les musiciens arrivaient la veille ou l’avant-veille pour répéter. Souvent, ils répétaient la nuit. Je travaillais souvent dans la salle des Traités, qui se trouve juste au-dessus. Soudain, j’entendais la basse faire son entrée et parfois je venais pointer le bout de mon nez et assister aux répétitions. Je m’asseyais dans le fond et tâchais de ne pas me faire remarquer. Je me souviens d’une fois où je regardais Mick Jagger et Gary Clark Jr. qui travaillaient sur un blues. Et Jagger a l’âge d’être le grand-père de Gary, hein ! À cette époque, il avait déjà soixante-dix ans. Même s’il se déplaçait sur scène comme s’il en avait vingt-cinq. Et Gary Clark Jr, en fin de compte, perpétue la tradition dans laquelle les Stones ont puisé. Donc la vieille icône grisonnante et le petit jeune qui monte, ce sont juste des musiciens, ils se respectent, et ils s’écoutent l’un l’autre.

BRUCE SPRINGSTEEN : Elle est belle, la vie des musiciens entre eux.

Président OBAMA : En découvrant cette solidarité, je me suis dit : « Ce serait bien si en politique ça se passait comme ça : les gens essayeraient juste de faire une bonne chanson ».

BRUCE SPRINGSTEEN : C’est une énorme part du rock’n’roll. Et une des raisons pour lesquelles les groupes ne restent pas ensemble.

Photo courtoisie, Archives familiales Obama-Robinson

Président OBAMA : Parce que c’est difficile de conserver cet esprit. Bon, Bruce, certains des meilleurs moments de musique ont eu lieu hors caméra au cours de quelques-unes de nos soirées.

BRUCE SPRINGSTEEN : Ma foi, on est venu à plusieurs de ces soirées et tout ce que je peux dire, c’est qu’elles furent historiques. Et des moments comme ça, à la Maison-Blanche, ils ne risquent pas d’en ravoir de si tôt.

Président OBAMA : Non. On a vécu des moments incroyables. Des concerts qui avaient lieu tard le soir... c’était chouette. Il y en a un en particulier qui me revient à l’esprit.

Campons le décor : ce sont les derniers mois de ma présidence. Je veux faire quelque chose pour le « staff » qui a été à mes côtés tout au long du voyage et a connu une expérience remarquable, mais éreintante. Donc on a cette idée. On pourrait peut-être organiser un petit raout tranquille – une centaine de personnes. Et peut-être que Bruce sera d’accord pour venir donner un concert. Et tu te pointes, il y a une dizaine de guitares sur un rack, et on a un piano. Ton épouse Patti me dit : « Je ne sais pas vraiment ce qu’il a en tête... » Parce que tu ne lui avais pas tout fait écouter.

BRUCE SPRINGSTEEN : Je n’avais rien fait écouter à personne. J’avais juste répété quelques heures dans cette salle où nous sommes assis aujourd’hui, avant d’y aller. J’ai reçu l’invitation et je me suis dit : « Bon, je ne vais pas débarquer avec tout le groupe et faire du boucan. Je vais jouer des chansons acoustiques. » Puis je me suis demandé : « Qu’est-ce que je pourrais trouver pour que ce soit un peu différent ? Eh bien, je vais lire des passages de mon livre et jouer quelques morceaux. »

Donc je suis venu ici, j’ai lu des passages de mon livre et joué quelques chansons.

Et en lisant, je me suis rendu compte que c’était un peu guindé parce qu’on n’écrit pas un livre comme on parle. Alors je me suis mis à paraphraser ce qui était écrit dans le livre, comme si je racontais une histoire, et j’ai passé comme ça deux heures, sur deux jours, dans ce studio, et puis on y est allé.

Président OBAMA : Et ce que tu as fini par faire – tu dirais quoi ? Peut-être quatre-vingt-dix minutes de...

LES DEUX : Ce qui est devenu le spectacle de Broadway.

BRUCE SPRINGSTEEN : Je dois reconnaître que c’est grâce à vous, parce que vous étiez tous les deux assis juste devant moi et j’étais ravi d’être là, honoré de jouer pour vous. Je peux honnêtement dire que je ne m’étais jamais senti aussi bien après un concert que cette fois-là, parce que c’était différent.

Après ça, tu as été le premier à monter sur la scène, tu t’es penché et m’as soufflé à l’oreille : « Hé, écoute, je sais que tu as fait ça juste pour nous, mais il faut que tu en tires un spectacle ou quelque chose. » En rentrant à la maison ce soir-là, on n’a pas arrêté de parler sur tout le trajet. Patti et Jon [Landau] répétaient : « Tu devrais en faire quelque chose. » Et puis de fil en aiguille, je me suis dit : « Ma foi, il me faut un tout petit espace, parce que j’ai besoin du silence complet pour que ça marche, comme ç’avait été le cas dans le salon Est. » Et on a cherché et fini par trouver ce minuscule théâtre sur Broadway et...

Président OBAMA : Tu te retrouves finalement avec un vrai boulot.

BRUCE SPRINGSTEEN : Je me suis retrouvé à faire cinq soirs par semaine un spectacle de deux heures vingt. Un des meilleurs moments de ma vie.

Photo courtoisie

