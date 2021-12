Top 5 des intoxications: ce qu'il faut surveiller pour vos animaux durant les Fêtes

Je garde toujours un souvenir plutôt tristounet de la période du temps des Fêtes lorsque je travaillais comme médecin vétérinaire aux urgences. À mon avis, il n’y a rien de plus triste que de devoir consulter un vétérinaire pour son animal parce qu’il est arrivé un « incident » regrettable lors des célébrations de Noël. Voici le top 5 des intoxications animales du temps des Fêtes, pour que nous soyons tous plus vigilants.

Le centre antipoison pour animaux ASPCA Animal Poison Control Center a identifié cinq éléments qui représentent la majorité des cas rapportés durant les fêtes de Noël. Pourquoi est-ce que j’en parle ? Certainement pas pour être « la grincheuse de Noël », mais plutôt parce que je sais que certains incidents peuvent arriver plus vite qu’on ne le pense et qu’ils peuvent gâcher ce beau party des Fêtes que vous organisez chez vous et, surtout, nuire à la santé de minou ou pitou. Le but est donc de vous aider à garder l’œil ouvert sur les animaux... et sur la visite.

1. Le chocolat sous toutes ses formes

Bûche de Noël au chocolat, biscuits au chocolat, chocolat tout court ! Le chocolat est presque toujours invité dans les réceptions, mais il est toxique chez les animaux qui en ingèrent. Plus la quantité est élevée et plus le chocolat est foncé, plus les conséquences pourraient être graves : agitation, tremblements, perte de coordination, arythmies cardiaques et même décès sont possibles. Parfois, même les cadeaux sous l’arbre peuvent contenir du chocolat et être déchiquetés puis ingérés par les chiens les plus gourmands ! Tenons-nous-le pour dit et tenons tout chocolat loin des gros museaux curieux.

2. Les produits de conservation pour sapin

Selon l’Animal Poison Control Center, il semble que certaines personnes mettent des agents de conservation dans l’eau des sapins naturels... Ces produits peuvent provoquer des irritations et des dérangements gastro-intestinaux légers chez les animaux qui boivent sous le sapin. Ne pourrait-on pas simplement s’en passer ?

3. Les poinsettias

Contrairement à ce qui a longtemps circulé dans les médias, les poinsettias ne sont pas hautement toxiques s’ils sont mâchouillés par des animaux. Ils peuvent toutefois causer des irritations dans la gueule et donc de la salivation excessive. Ce n’est donc pas si dangereux, mais n’empêche que plusieurs appels sont faits au centre antipoison chaque année à cause de la mauvaise réputation de cette plante d’ambiance des fêtes.

4. Les médicaments humains

L’ingestion souvent accidentelle de médicaments humains est une des intoxications les plus fréquentes chez les animaux, et ce, à longueur d’année. Le problème, c’est qu’à Noël, la visite amène aussi son lot de pilules ! Et, les accidents sont possibles : Mon oncle Gérard qui échappe ses comprimés pour le cœur par terre sans trop sans rendre compte ; ma tante May qui laisse son armada de pilules contre les maux de tête et ses antidépresseurs dans son sac à main et qui le laisse traîner à hauteur de nez de chien ; le plus jeune de votre sœur qui est sur le Ritalin® et qui a laissé ses comprimés sur le petit meuble bas dans l’entrée, etc. Plusieurs médicaments pour humains, même aussi anodins que des Tylénol® ou des Advil® par exemple, peuvent être hautement toxiques s’ils sont ingérés accidentellement par nos animaux. De grâce, soyons prudents !

5. L’alcool

Un party sans alcool, c’est impossible bien sûr, mais, la prévention a aussi meilleur goût chez nos animaux. Ne laissons pas nos verres traîner à portée de museau, les animaux ne supportant pas très bien l’alcool.

