Un chablis californien?

Un chardonnay californien qui prend des allures de chablis. À l’aveugle, plusieurs seraient tombés dans le piège. Moi le premier !

Pourtant, s’il existe un vin blanc dans le monde qui soit aussi distinctif sur le plan aromatique et structurel, c’est bien le chablis. Or, ce chardonnay élaboré par la vénérable maison Stags Leap (fondée en 1893), en plein cœur de la vallée de Napa, s’exprime avec une pureté déconcertante. Oubliez les notes de gros fruit mûr (banane, ananas), de maïs et de bois ou, encore, le côté riche et beurré qu’on retrouve de manière générale dans les chardonnays californiens offerts dans cette gamme de prix. On est ici sur un nez discret qui demande un certain temps à s’ouvrir : tonalités de poire, d’agrume frais, de pomme jaune et une touche, justement, de coquillage chaud que l’on retrouve souvent dans les vins de Chablis. La bouche suit avec une matière de bonne densité, épurée et s’articulant autour d’une acidité à fois vive et fine. Il lui manque la profondeur, la complexité et la longueur pour se mériter une 4e étoile, mais le vin demeure délicieux. C’est surtout une belle leçon qui démontre qu’on trouve encore (et toujours) en Californie d’excellents vins d’une indiscutable buvabilité.

Stags Leap, Chardonnay 2019, Napa Valley, États-Unis

37,25 $ - Code SAQ 747444 – 13,5 % - 2,5 g/L

★★★1⁄2 $$$1⁄2

