Un heureux désir d’exil

Rien de mieux, nous dit l’auteur de cet ouvrage hybride, qu’un séjour prolongé à l’étranger pour se découvrir soi-même. Le journaliste et essayiste Jérôme Blanchet-Gravel a « découvert » le Mexique par hasard, non pas à la manière d’un Christophe Colomb, encore moins à la manière d’un Hernán Cortés. « Par curiosité et par attrait pour le monde hispanophone en général », écrit-il.

Jérôme Blanchet-Gravel ne prétend pas jouer les grands connaisseurs ni les donneurs de leçons. Il veut tout simplement nous faire partager son choc culturel face à la latinité — « une vision du monde qui réconcilie par son esthétique le désir et la morale, la tentation et l’ordre, la passion et la discipline » — dont nous faisons tout de même partie, nous, les Latins du Nord.

Premier constat : la couleur de sa peau. Il est blanc dans un pays métissé et cette différence attire aussitôt le regard.

« Comme si le Blanc n’incarnait pas déjà assez la richesse, la population lui fait en plus le don de son admiration. » Blanchet-Gravel explique d’où vient cette vénération.

« Une vieille légende aztèque voulait que le Mexique soit un jour gouverné par des gens venus d’ailleurs et issus d’une lignée céleste. Assimilés à ces dieux à leur arrivée, les Espagnols profitèrent de cette légende qui les enveloppait de son aura magique pour imposer leur pouvoir. »

Entre tradition et modernité

L’auteur fustige au passage « une certaine gauche occidentale » qui s’est donné comme mission de « décoloniser » les Amériques sans se soucier de l’opinion des peuples concernés.

« La décolonisation demeure l’initiative d’intellectuels nord-américains et européens qui n’ont au fond jamais perdu leurs habitudes de colonisateurs. »

Même si le Mexique, « à cheval entre tradition et modernité », est considéré avec raison comme un des pays les plus violents au monde, c’est ici, nous dit l’auteur, qu’on peut y vivre l’expérience de la sérénité. Nombreux sont ceux, parmi les millions de touristes qui visitent ce pays, qui y trouvent « une terre de ressourcement psychologique, un centre de réinsertion ésotérique pour Occidentaux en manque de chaleur humaine ».

Et de se moquer de ces bobos, jeunes ou vieux, rencontrés au célèbre marché de Coyo, pour qui « le Mexique est vu comme un centre de thérapie où la vie modeste devient un médicament contre le stress de la vie “métro, boulot, dodo” ».

Ces mêmes bobos semblent oublier que les habitants de Mexico, une des villes les plus polluées au monde, n’ont pas « la conscience écologique [qui] vient avec une certaine qualité de vie et les privilèges qui en font partie ». Quand une grande partie de la population craint, chaque semaine, de ne pas arriver à nourrir sa famille, il est plutôt difficile d’alimenter de telles préoccupations, aussi nobles soient-elles, affirme Blanchet-Gravel.

Il se demande ce que serait devenu le Mexique si le conquistador Cortés n’avait pas réussi à soumettre l’empire aztèque.

Quoi qu’il en soit, malgré le sang versé, « il fut impossible pour les Espagnols de créer une société entièrement neuve, inédite, qui ferait abstraction de ce qui était déjà là. La pensée précolombienne s’entremêlera très vite à celle des conquérants », ce qui ne se produira pas au Québec où « les Amérindiens n’étaient pas assez nombreux pour imprégner le pays naissant de leur culture et de leur imaginaire ».

Un hôtel à ciel ouvert

Aussi déplore-t-il que la majorité des Québécois qui vont au Mexique ignorent tout de cette mégapole qu’il compare à New York pour l’importance de son rôle culturel et son effervescence artistique.

« Dans l’imaginaire québécois, le Mexique n’est pas un pays, mais une sorte d’immense terrain de jeu administré maladroitement par des gens qui parlent espagnol. Un hôtel quatre ou cinq étoiles, à ciel ouvert, tenu par de sympathiques bonshommes de couleur brune. »

Cet ouvrage fourmille d’anecdotes intéressantes sur la vie des Mexicains et leur histoire coloniale, mais aussi de réflexions sur le métissage, le brassage des cultures, le racisme, le franc-parler des Latinos et leurs mots « désignant les divers aspects de la réalité » et sur le Québec, bien sûr, dont le contraste avec le Mexique est déroutant, surtout en hiver où tout semble momifié et sans vie et où « flotte une sorte de platitude dans l’air, un parfum de néant ».

Vous ne verrez plus jamais le Mexique de la même manière.

À lire aussi

Pour que tu mèmes encore

Penser nos identités au prisme des mèmes numériques

Photo courtoisie

Qu’est-ce qu’un « mème » ? Difficile à expliquer et à cerner, car l’expression se veut volatile, floue, éphémère. Vous en avez très certainement consommé sans peut-être le savoir. Selon Le Petit Larousse, le mème tient lieu de « [c]oncept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz ». On l’utilise généralement pour parodier quelqu’un ou un événement dans un but humoristique. Les mèmes ne sont pas insensés, ils révèlent une partie de notre identité. Ce sont des instantanés qui sont appelés à disparaître rapidement tout en étant reproduits des milliers de fois. Ils constituent une véritable prise de parole, apprend-on, qui se répand à la vitesse de l’éclair sur les différents réseaux sociaux sous forme d’image-texte généralement anonyme. Bref, cet ouvrage un peu (trop ?) savant vous apprendra tout sur ce phénomène relativement récent.

BDQ : Histoire de la bande dessinée au Québec

tome 1, des origines à 1968

Photo courtoisie

Michel Viau est un spécialiste de la bande dessinée québécoise et cet ouvrage est l’aboutissement de 25 années de recherche sur ce sujet. On n’y trouve aucune analyse, ce qu’il laisse à d’autres, mais bien un portrait de ce que furent les premières manifestations de la BD au Québec, après la défaite de 1760 et la mise sur pied de la première imprimerie autorisée et encouragée par le physicien, journaliste et député au Congrès étatsunien Benjamin Franklin, en juin 1764, jusqu’à la fin de la Révolution tranquille, vers 1968.

C’est tout un pan de notre vie politique et culturelle qui défile devant nous pendant quelque 200 ans. Boudée par l’élite intellectuelle, la bande dessinée francophone a su rejoindre un vaste public en étant au diapason de ses préoccupations. Une belle histoire à découvrir.