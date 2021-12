Un premier cas du variant Omicron confirmé au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un premier cas de variant Omicron a été détecté dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a indiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS), samedi matin.

• À lire aussi: Le Tricolore annule son entraînement

• À lire aussi: Pandémie: voici les projections qui font peur à François Legault

Ce premier cas a été détecté à la suite d’une analyse de criblage effectuée par le Laboratoire de santé publique du Québec.

L’échantillon analysé a été déclaré positif à la COVID-19 le 14 décembre dernier. «Peu d’informations sur la provenance du cas de variant sont présentement disponibles», a toutefois souligné le CIUSSS, par voie de communiqué.

«Nous nous attendons à ce que les cas augmentent au cours des prochains jours. Il faut plus que jamais redoubler de prudence et réduire nos contacts. L’arrivée d’Omicron fait craindre la multiplication du nombre de contagions et la montée des hospitalisations dans la région. La vigilance collective est essentielle face à l’incertitude du moment», a déclaré le directeur de santé publique régional, Dr Donald Aubin, précisant que plusieurs autres échantillons sont présentement en analyse.

À quelques jours du congé des Fêtes, la direction du CIUSSS a réitéré l’importance du respect des consignes sanitaires en vigueur, dont la diminution du nombre de contacts, le port du masque, l’hygiène des mains, la distanciation physique.