Angelina di Bello (1917-2007): une Italo-Montréalaise aux doigts de fée

Couturières de mère en fille

Née en 1917 à Montréal de parents ayant récemment immigré d’Italie, Angelina Ravenda apprend à coudre avec sa mère, jadis elle-même couturière dans son pays d’origine. La jeune italo-montréalaise continue son apprentissage auprès d’Alice Poirier et d’Albina Matteini, puis obtient son certificat de coupe et couture en 1938. À la même période, elle expérimente aussi le travail exigeant d’ouvrière à la maison de haute couture d’Ida Desmarais. En 1946, elle épouse Luigi di Bello et ouvre sa propre maison de confection sur la rue Peel. Pédagogue née, elle lance son école de couture en 1961 sur la rue Crescent, où ses cours suscitent un intérêt immédiat. En 1964, c’est le début d’une carrière médiatique pour Angelina di Bello. Pour être à la fine pointe, elle suit des cours spécialisés à Milan, à l’Institut Secoli, en 1974. Son objectif : rendre accessible la haute couture à son auditoire, tout en respectant une grande rigueur d’exécution.

La haute couture accessible

Photo courtoisie, Collection du MEM - Centre des Mémoires Montréalaises, Couverture du livre d’Angelina Di Bello intitulé « Haute couture », 1970, donateur inconnu, 2020.30

Aimeriez-vous confectionner une nouvelle robe pour le temps des Fêtes ? Avec les livres d’instruction d’Angelina Di Bello en main, le défi est à votre portée. Vendus à plus de 20 000 exemplaires en 1970, son premier manuel, Angelina di Bello Haute Couture, ainsi que tous les autres qui viennent par la suite sont illustrés par son mari, Luigi di Bello, lui-même diplômé en dessin industriel. Autant à CBC, à CFCM-TV (Québec), à CHLT-TV (Sherbrooke), à Télé-Métropole qu’au Journal de Montréal, Angelina di Bello devient au fil des années la référence populaire en matière de confection de qualité. En regardant ses émissions Doigts de fée (1970-1974) et De fil en aiguille (1976-1997), des milliers d’auditeurs et d’auditrices s’initient à ses techniques et au plaisir du travail bien fait. Au début des années 2000, Angelina di Bello, alors âgée de plus de 80 ans, donne encore des cours de couture sur... internet.

Partager sa passion pour la qualité

Photo courtoisie, Collection Angelina di Bello. Présentation sur mannequin et photographie de Johanne Béliveau.

Exposée chez Eaton en 1988, cette robe ancienne appartenant à Mme di Bello montre l’amour de cette grande dame pour le travail bien fait. Récipiendaire du Dé d’or (Golden Thimble Award) en 1973, Angelina di Bello a l’œil pour former ses élèves, mais aussi pour reconnaître le travail de qualité. « Intraitable quand il était question de qualité de confection, il est arrivé [à Angelina di Bello] de se glisser en coulisse de mes défilés et de me féliciter pour mon travail, non sans avoir d’abord inspecté sous toutes les coutures les vêtements que mes mannequins avaient enfilés ! » raconte le designer Jean-Claude Poitras. Ce dernier souligne le principal héritage d’Angelina di Bello à son décès en 2007 : celui d’avoir démocratisé la couture. Un parc à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été nommé en 2010 à la mémoire de l’enseignante et couturière, source d’une grande fierté pour la communauté italo-montréalaise.

– Recherche et rédaction par l’historienne Maude Bouchard-Dupont