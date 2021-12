Année record pour l'Opération Paniers de Noël Pignon Bleu

Le Pignon Bleu a remis des paniers de Noël à 200 familles de Québec, dimanche, ce qui constitue un record inquiétant en 18 ans pour cet organisme.

• À lire aussi: Le Pignon Bleu fête ses 30 ans

Face à la demande grandissante, le Pignon Bleu a offert 120 000$ de dons et de denrées à plus de 750 personnes dont 575 enfants cette année.

Mais l’organisme s’attriste de ne pas pouvoir venir en aide à l’ensemble des familles défavorisées de la région.

Au moins 250 bénévoles ont aidé à distribuer les paniers de Noël aux familles.

Pandémie oblige, la récolte a été différente cette année. Le public a été appelé à offrir des fonds dans le cadre de l’opération. Les années précédentes, des partenaires offraient des dons et denrées.

Le Pignon Bleu est un organisme communautaire qui assure la sécurité alimentaire des enfants et des familles de la ville de Québec, en plus de soutenir leur développement et de contribuer à la formation et à l’insertion au travail des personnes sans emploi.

À VOIR AUSSI