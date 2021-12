COVID-19: 4,2 millions de tests rapides disponibles dès lundi

Afin de ralentir la propagation de la COVID-19 durant le temps des fêtes, 4,2 millions de tests seront distribués gratuitement dans les pharmacies du Québec à partir de lundi.

Les distributeurs pharmaceutiques du Québec ont été mandatés par les autorités de santé publique afin d'assurer la distribution de plus de 800 000 trousses contenant chacune cinq tests, aux pharmacies de toutes les régions d'ici le début de la période des Fêtes.

La première livraison permettra de doter chacune des plus de 1 900 pharmacies du Québec d'une première caisse de 108 trousses dès lundi, ou mardi au plus tard pour les pharmacies situées en région plus éloignée. Par la suite, des livraisons auront lieu quotidiennement jusqu'au 23 décembre.

«Nous anticipons une demande forte à l'échelle du Québec et sommes entièrement conscients des défis associés aux approvisionnements limités», a déclaré le président de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie, Albert Falardeau.

En Ontario, les kits de test offerts par le gouvernement vendredi ont été épuisés en quelques heures. Face à la vague de contaminations au virus, le gouvernement avait mis en place un système de distribution de tests antigéniques gratuits dans certaines succursales de la LCBO. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford a annoncé que la province doit recevoir 10 millions de tests rapides supplémentaires le 27 décembre.

«Tous les efforts sont déployés pour que les plus de 800 000 trousses de tests rapides attendues d'ici le début de la période des Fêtes soient rendues disponibles aux millions de Québécois âgés de 14 ans et plus admissibles», a affirmé M. Falardeau.

Avec plus de 3 000 cas par jour, la Belle Province accélère la campagne d'administration de la troisième dose et met tout en œuvre pour éviter la propagation du virus pendant cette période de rassemblements familiaux.