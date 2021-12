Un album qui a changé la vie de Maryse Letarte

Année après année, de nouveaux albums de Noël font leur apparition. Certains ont du succès, quelques-uns obtiennent le titre d’incontournables et plusieurs se retrouvent avec les vieux courants de lumières qui ne fonctionnent plus et qui sont démodés. L’opus Des pas dans la neige a changé la vie de Maryse Letarte.

Lancé en 2008, cet album de chansons originales a fait son chemin à l’échelle planétaire. On le retrouve aux États-Unis, à Taïwan, à Hong Kong, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. On peut l’écouter sur les plateformes d’écoute et il tourne à la radio en Grèce, au Mexique, au Qatar, en Bolivie, au Chili, en Espagne et ailleurs sur la planète.

« C’est clair. Cet album a changé ma vie », a lancé l’auteure, compositrice et interprète, qui, à l’époque, avait un tout petit public qui s’intéressait à ses chansons pop, folk et rock qui ne jouaient pas à la radio.

Avec cette production 100 % indépendante, la musicienne qui a grandi à Saint-Hyacinthe était satisfaite des chansons originales qu’elle avait créées. Elle n’avait aucune idée de tout ce qui allait suivre.

En 2008, à la suite d’une publicité télé diffusée sur les ondes de LCN, les disques se sont envolés rapidement au Québec.

« On a manqué de CD. Une dame m’a écrit, choquée noir, pour me dire qu’elle n’avait jamais fait autant de magasins pour trouver un album. Ma cousine a été témoin d’une chicane entre deux personnes qui voulaient le seul exemplaire disponible », a-t-elle raconté en riant.

Au sommet en Allemagne

La situation s’est répétée l’année suivante. Des pas dans la neige fait partie, chaque année, des meilleures ventes de Noël.

Et le succès a suivi hors des frontières. En Asie, Aurora Music a traduit le livret en mandarin. En 2011, un grand quotidien allemand a installé l’album de Maryse Letarte au sommet de son sapin de Noël des meilleurs albums des Fêtes. Une percée est en cours du côté de la Belgique et de la France.

« Il s’est passé quelque chose. Ça s’est propagé tout seul. On ne se l’explique pas. On ne peut pas deviner ces choses-là. Ce sont les gens qui décident », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle avait composé Ô traîneau dans le ciel, Boom Boom et autres sans avoir la prétention de vouloir écrire de nouveaux classiques de Noël. La thématique était celle d’un album concept sur l’hiver.

« Les gens autour de moi levaient les yeux vers le ciel lorsque je parlais d’un album de Noël », a-t-elle rappelé.

Interrogée sur ses albums favoris de Noël, Maryse Letarte cite l’album A Charlie Brown Christmas du Vince Guaraldi Trio et l’opus Joyeux Noël de Ginette Reno.

« En ce qui concerne ma chanson préférée, c’est difficile à dire. Je dirais Mon beau sapin », a confié celle qui a lancé par la suite les albums Ni le feu, ni le vent, La parade et six tomes de livres-disques de comptines.

Tradition

Pour Marc Hervieux, qui revisite, sur l’album Nostalgia Noël, les chansons qui jouaient, durant sa jeunesse, sur le meuble stéréo de ses parents et à la radio, il y a beaucoup d’albums de Noël sur le marché, mais les gens, précise-t-il, aiment ça.

« Il y a plein de personnes qui m’ont écrit pour me dire qu’ils avaient acheté ou téléchargé Nostalgia Noël et que ce serait leur album des fêtes pour cette année. Ce qui veut dire qu’ils vont s’en trouver un autre l’année prochaine. C’est une espèce de tradition pour bien du monde et c’est cool comme truc », a mentionné le ténor qui a lancé, en 2009, un premier disque de Noël, avec les Disciples de Massenet et des airs plus traditionnels.

White Christmas de Bing Crosby et celui de Richard Verreau font partie de ces disques préférés de Noël.

« J’aime énormément la version de Silent Night de Mahalia Jackson qui est d’une lenteur exceptionnelle. C’est beau et ça fait partie de mes beaux souvenirs du temps des Fêtes. Le Minuit chrétien de Richard Verreau est aussi un monument. Je suis un freak. Je ne sais plus combien d’albums de Noël j’ai », a-t-il conclu.

Demandé par le public

Philippe Courchesne-Lebœuf, du quatuor trifluvien QW4RTZ, raconte que lorsque l’ensemble vocal était à la recherche d’une maison de disques pour son premier album, une compagnie leur avait dit que les seuls albums qui se vendaient étaient les disques de Noël.

« On n’était pas tout à fait d’accord avec ça pour débuter notre carrière sur disque. C’est toutefois une bonne décision, côté entrepreneuriat, avec Noël qui revient tous les ans. Il faut avoir envie de le faire. C’était quelque chose que notre public demandait », a-t-il dit.

QW4RTZ a lancé, le 12 novembre dernier, Ça goûte Noël, un premier opus des fêtes constitué d’airs traditionnels, de classiques et de chansons originales.

Les airs de Noël d’Harry Belafonte, Song for a Winter Night de Gordon Lightfoot et Last Christmas de Wham sont ses chansons préférées du temps des Fêtes.

« Last Christmas est la chanson que je détestais le plus avant de la réinterpréter. Je n’étais pas capable de l’entendre. C’est devenu, maintenant, un gros plaisir coupable », a-t-il avoué.