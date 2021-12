Hunky Dory: un des meilleurs albums de David Bowie

Hunky Dory, le quatrième album de David Bowie n’a pas connu de succès lors de sa parution, à la fin de l’année 1971. C’est un an plus tard que cet opus sur lequel on retrouve les titres Changes et Life on Mars ? apparaîtra et grimpera dans les palmarès.

Lancé le 17 décembre 1971, Hunky Dory, qui fête ses 50 ans, a connu une relance à la suite du succès obtenu par l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lancé six mois plus tard.

Pour ses trois premiers albums, David Bowie composait ses chansons à la guitare. Cette fois, à l’âge de 24 ans, il écrit à partir du piano. Des chansons qu’il enregistrera dans les studios Trident à Londres en compagnie d’un nouveau groupe de musiciens qui, ensuite, portera le nom de Spiders from Mars.

Le claviériste Rick Wakeman, ex-membre des Strawbs et musicien de studio, qui se joindra à Yes, sera présent sur plusieurs titres de cet album, dont les pièces Changes et Life on Mars ? Wakeman avait déjà participé au deuxième album de Bowie en 1969.

Changes, Quicksand, Queen Bitch et Life on Mars ? sont les moments forts de l’album Hunky Dory. Elles font partie des dix pièces les plus écoutées du « Thin White Duke » sur Spotify.

Bowie a raconté que Changes avait débuté comme une parodie d’une chanson de boîte de nuit. Il joue pour la première fois du saxophone sur cette chanson.

Des hommages

Rick Wakeman se souvient du moment où l’excentrique personnage lui a fait jouer les maquettes des chansons Changes et Life on Mars ?

« C’était la meilleure sélection de chansons que j’avais entendue de toute ma vie. J’avais hâte d’entrer en studio et de les enregistrer », a-t-il mentionné, dans le livre Any Day Now – David Bowie : The London Years: 1947-1974.

Détail intéressant, David Bowie avait été approché pour écrire des paroles en anglais pour la chanson Comme d’habitude de Claude François. Elles ont été refusées, et c’est le Canadien Paul Anka qui signera celles de My Way, popularisée par Sinatra.Agacé par le succès de cette pièce, Bowie écrira Life on Mars ? en s’inspirant de la reprise du crooner. Une pièce qui a été mise en boîte la dernière journée des séances d’enregistrement de l’album Hunky Dory.

David Bowie a écrit trois titres qui sont des hommages à Andy Warhol (Andy Warhol), Bob Dylan (Song for Bob Dylan) et Lou Reed (Queen Bitch) que l’on retrouve sur la face B de l’album. La pièce Kooks est dédiée à son fils, Duncan, né le 30 mai 1971.

L’album et le simple Changes, qui a suivi en début d’année 1972, n’ont pas obtenu beaucoup de promotion de la part de RCA. La compagnie de disques avait peur que Bowie change son image et prenne une autre direction.

Hunky Dory s’est imposé, avec les années, comme un des meilleurs albums de David Bowie, et même de tous les temps.

