La COVID-19 s’invite chez les Blue Jackets

C’est au tour des Blue Jackets de Columbus d’être touchés par la COVID-19.

Dimanche, le club de l’Ohio a été contraint d’annuler son entraînement après avoir ajouté les noms des attaquants Boone Jenner et Jack Roslovic ainsi que celui du défenseur Gabriel Carlsson sur la liste des joueurs indisponibles en raison du virus.

Il s’agit donc de la vingtième formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) à avoir au moins un patineur incommodé par le coronavirus.

Les Blue Jackets doivent rendre visite aux Sabres à Buffalo lundi soir.

Les Red Wings à l’arrêt

Un peu plus tard en journée, les Red Wings de Detroit ont été contraints de mettre leurs activités sur pause, et ce, après que quatre membres de leur organisation eurent fait leur entrée dans le protocole de la ligue concernant le virus.

Il s’agit des attaquants Sam Gagner, Pius Suter et Joe Veleno ainsi que du responsable de la vidéo Jeff Weintraub. Ils se joignent à six autres patineurs et deux autres entraîneurs.

Comme les Bruins de Boston, l’Avalanche du Colorado, les Panthers de la Floride, les Predators de Nashville et les Flames de Calgary avant eux, les Wings seront inactifs jusqu’au retour de la pause de Noël.

Cela signifie que leur affrontement de jeudi contre le Wild du Minnesota sera reporté.

Danault sur la liste

À Los Angeles, les Kings ont ajouté le nom de Phillip Danault à la liste des joueurs atteints de la COVID-19.

Il s’agit du troisième joueur du club californien à se retrouver dans cette situation, et ce, après le défenseur Drew Doughty et le gardien Cal Petersen.

Cinquième pour les points obtenus jusqu’à maintenant chez les Kings, le natif de Victoriaville a amassé quatre buts et 10 aides pour 14 points en 29 rencontres en 2021-2022.

En outre, les Capitals de Washington ont indiqué que l’attaquant T.J. Oshie avait rejoint ses coéquipiers Garnet Hathaway, Evgeny Kuznetsov et Nicklas Bäckström sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

Limité à 14 parties jusqu’à maintenant en 2021-2022, Oshie a amassé quatre buts et sept mentions d’aide pour 11 points.

Les Caps se mesurent aux Kings en soirée.

Fucale sur la touche

Les Bears de Hershey, le club-école des Capitals dans la Ligue américaine, ont annoncé que le gardien Zachary Fucale était indisponible en raison des protocoles concernant la COVID-19.

Le Québécois avait été rappelé par la formation de Washington vendredi et a été retourné dans la ligue de développement dimanche.

Le natif de Laval a disputé un match – son premier en carrière – dans la LNH cette saison. Il a réussi un blanchissage de 21 arrêts contre les Red Wings de Detroit le 11 novembre dernier.

Avec les Bears, Fucale a maintenu un taux d’efficacité de ,889 et une moyenne de buts accordés de 2,80 en huit parties.