La psychose du réveillon

Fêter ou non ? Qui annuler ? Cousine machin, tante bidule, oncle tartempion ? Et le jour de l’An ? Céder à la tentation de retrouver le plaisir des délires entre amis, quitte à ce que ce soit en plus petits comités ?

Et les réservations au restaurant ? Les annuler ? Ou faire notre part pour sauver cette industrie qui a tant souffert ?

La liste des questions est aussi longue que celle de tous ceux à qui on ignore quoi acheter pour Noël !

Or, cette angoisse collective mérite réflexion. C’est à se demander si nous ne sommes pas si obsédés par Noël parce que c’est la seule véritable tradition qu’il nous reste.

Le mythe

Noël est si ancré dans nos traditions que chaque grande série télé québécoise l’incarne à sa façon.

Comment oublier Joseph-Arthur qui boit de l’urine de cheval pour pouvoir chanter son Minuit Chrétien dans Le Temps d’une Paix ? Ou Dosithée Pronovost qui affronte la tempête pour aller reconduire la jeune Émilie Bordeleau dans sa famille le soir du réveillon dans Les Filles de Caleb ?

Dans l’imaginaire collectif, la fête de Noël est devenue le symbole de la résilience collective face à l’adversité.

Chaque famille a son histoire propre. L’oncle « père Noël » qui franchit les 6 pieds de neige dans la cour arrière pour faire une entrée spectaculaire et émerveiller ses neveux et nièces. Le festin concocté à l’improviste malgré le four qui a lâché à mi-cuisson de la traditionnelle dinde. Les deux bûches, aux crêpes et aux framboises, préparées pendant plus de 10 heures pour satisfaire la gourmandise d’un fils adoré. Les folies d’enfants dans la montagne de manteaux sur le lit des parents.

Objectivement, nous aimons tant Noël parce que nous nous accrochons à cette pléiade de souvenirs qui, avec le temps, en sont venus à faire oublier tous les stress, malentendus, tensions qui si souvent, obscurcissent la fête.

Noël à trois

Or, la beauté de ces souvenirs aussi chéris qu’inusités nous rappelle que le mythe de Noël, c’est aussi l’art de s’adapter. S’adapter à l’adversité, à la cuisinière en panne, s’adapter aux intempéries.

Pensez aux joueurs du National dans Lance et Compte, qui ont dû célébrer loin des leurs à cause d’une tempête de neige et qui nous ont donné les larmes aux yeux en chantant le Minuit Chrétien dans un hôpital pour enfants malades, à Drummondville !

Certes, après 20 mois de pandémie, la réserve de créativité est épuisée.

N’empêche, plutôt que de pleurer le « bon vieux Noël » pré-COVID, je nous souhaite de puiser dans l’exemple de nos héros populaires, leur résilience, pour créer de nouvelles traditions familiales.

Chez les Latraverse, notre petit réveillon à trois, suivi d’une longue marche dans la neige, sous les étoiles, fait certainement partie du lot.