Noël sans alcool

Cofondatrices du programme Ensobre ta vie, Amélie Fontaine et Nathalie Lesage partagent leurs trucs et conseils pour reprendre le contrôle de votre relation avec l’alcool.

Le temps des Fêtes peut nous faire vivre toutes sortes d’émotions et il peut être difficile de l’envisager sans alcool. Vous envisagez peut-être de vivre votre premier Noël sobre, mais vous demandez comment vous y prendre.

Vous n’êtes pas seul ! Nous avons tendance à croire à tort que l’alcool est en partie responsable du plaisir et de la joie que nous ressentons lors de nos occasions sociales.

Vous vous demandez probablement comment les autres réagiront. Allez-vous réussir à avoir du plaisir malgré l’absence d’alcool ? Comment allez-vous passer à travers cette période festive ?

Vous êtes peut-être reconnu comme celui ou celle qui a toujours un verre à la main. Pourtant, ce temps de l’année devrait être le moment de se reposer, de prendre soin de soi et de passer du temps de qualité en famille. Nous croyons fermement qu’un Noël sobre est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir.

Le premier Noël sobre peut être excitant et un peu intimidant, car nous avons toujours de fortes associations entre la période des Fêtes et la consommation d’alcool.

Pourtant, Noël, c’est beaucoup plus que le Bailey’s sur glace et le verre de vin de trop ! Vous pouvez toujours vous sentir heureuse, en beauté, ressentir la joie et la magie de cette période précieuse de l’année, sans avoir de l’alcool dans votre verre. Un Noël sous le signe de la sobriété permet de mieux profiter de tout ce qui se passe autour de vous. Sobre, vous êtes pleinement présent à vos proches.

Assister à chaque événement, rentrer à la maison sobre, vous réveiller sobre et maintenir tout votre éclat lorsque les autres autour de vous perdent le leur, vous verrez, c’est extrêmement libérateur.

Profitez de chaque minute et ne manquez rien. Vous pourrez vous lever tôt, sans gueule de bois et avec de l’énergie à revendre !

DES TRUCS

Voici quelques-uns de nos outils préférés pour prendre le contrôle de sa consommation d’alcool.

Avoir un plan : décidez à l’avance de ce que sera votre soirée. Vous devez être mentalement préparé et avoir décidé à l’avance que ne pas boire est non négociable. Résister à la tentation : on peut vous offrir un verre, vous pouvez le refuser. Une fois l’invitation passée, félicitez-vous de ne pas avoir succombé à la tentation ! Visualiser votre soirée : comment souhaitez-vous vous voir à la fin de la soirée ? Imaginez-vous à votre meilleur, de bonne humeur, sans mal de tête, avec de l’énergie et sans cette marche lourde vers la machine à café le lendemain. Boire sans alcool : il y a une panoplie de choix sans alcool remplis de saveurs qui ne sont pas plates du tout. Sortir la meilleure version de soi : c’est le temps des Fêtes après tout ! Allez-y, brillez... sobrement jusqu’à la fin de la soirée !

En conclusion, vous devriez toujours planifier vos soirées en fonction du lendemain que vous souhaitez avoir. Une chose est certaine, nous n’avons jamais regretté de ne pas avoir bu la veille !

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes tout en sobriété !

Amélie et Nathalie

► Pour plus d’information : ensobretavie.com