COVID-19: Omicron se fait une place parmi les vaccinés

De plus en plus de Québécois vaccinés sont touchés par la COVID-19 depuis l’apparition du variant Omicron, qui serait le plus contagieux à ce jour.

«Omicron est de trois à quatre fois plus contagieux que le [variant] Delta, qui était déjà très contagieux», a affirmé le virologue à la retraite Jacques Lapierre, sur les ondes de TVA.

Les risques d’être infecté sont 2,2 fois plus importants pour les personnes non vaccinées par rapport à celles qui le sont.

Et les individus vaccinés semblent plus affectés physiquement que lors des dernières vagues lorsqu’ils contractent le virus.

Tempête parfaite

En date du 16 décembre, près de la moitié des personnes hospitalisées au Québec en raison de la COVID-19, soit 149 malades sur 312, avaient reçu leurs deux doses depuis plus d’une semaine.

Sur les 91 hospitalisations chez les moins de 60 ans, 18 faisaient référence à des personnes doublement vaccinées.

Il s’agit d’une «tempête parfaite», d’après le Dr Lapierre.

C’est qu’en plus de la contagiosité accrue du nouveau variant, l’efficacité des vaccins semble s’affaiblir dans la population.

«Ce qu’on voit dans les articles scientifiques, c’est [...] qu’il semblerait qu’après quatre mois, il y a déjà une diminution [de l’efficacité] qui commence», a-t-il expliqué.

Troisième dose

«Il faut accélérer [l’inoculation] de la troisième dose, a plaidé le virologue. Elle semble ramener l’immunité à un niveau assez élevé.»

Les personnes doublement vaccinées sont toutefois toujours mieux protégées contre l’hospitalisation et la maladie grave.

Les probabilités d’hospitalisation pour les non-vaccinés sont d’ailleurs toujours 15 fois plus élevées, d’après le ministère de la Santé.

